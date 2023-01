La Liga 1 está en suspenso, pero todos los reflectores se reparten los ‘compadres’. Universitario de Deportes no jugará Copa Libertadores, pero se reforzó convenientemente para lograr la estrella número 27 y hacer una digna Copa Sudamericana.

Los cremas no habrán roto el mercado con refuerzos rimbombantes, pero han incorporado jugadores en cada línea de juego. Ya tienen a Yuriel Celi, de 20 años, quien el jueves pasó exámenes médicos y en las próximas horas será oficialmente presentado ante el Universo Crema como refuerzo.

Asimismo, repatriaron a Alex Valera del Al-Fateh de Arabia Saudita. ‘Valegol’ será el hombre gol, tarea repartida con el argentino Emanuel Herrera. En la medular, Horacio Calcaterra volvió tras once años. “La ‘U’ se ha reforzado bien, en la cancha seremos once contra once ante Alianza Lima”, alertó ‘Calca’ cuando ha sido consultado por Depor.

Y finalmente, en la retaguardia, el paraguayo Williams Riveros, el argentino Mathías Di Benedetto y Marco Saravia pondrán solvencia. Así que la ‘U’, en el papel, tiene armas para dar pelea en esta temporada 2023. Ahora, el entrenador argentino Carlos Compagnucci cuenta con un plantel nutrido.

¿Y Roberto Siucho?

Debutó profesionalmente en Universitario hace una década y salió campeón en el 2013, el último año en que los cremas disfrutaron de su última vuelta olímpica.

Hablamos de Roberto Siucho, atacante de 25 años quien espera que el ministro del Interior firme su documento para volver a obtener la nacionalidad peruana (renunció a ella en 2020 para recibir la nacionalidad china) y fichar el equipo de sus amores, la ‘U’.

Por ahora, Siucho entrena en Campo Mar y es considerado por el comando técnico de Compagnucci. Eso sí, están a la espera de sus documentos para que pueda formar parte de las opciones de ataque que manejan los cremas para el 2023. Cabe destacar que el libro de pases de la Liga 1 cierra todavía el 8 de marzo.





