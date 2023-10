La Liga 1 Betsson está cerca de llegar a su fin y, luego de que pase el parón por los partidos de la Selección Peruana en las Eliminatorias 2026, se disputará la fecha 18 del Torneo Clausura 2023 donde se empezará a definir gran parte del campeonato. Alianza Lima, Universitario de Deportes y Sporting Cristal tienen compromisos durísimos y, al no tener margen de error, no pueden darse el lujo de ceder puntos. El último en la pelea es Melgar, pero como en esta fecha descansará, no depende de sí mismo y deberá esperar a que los resultados jueguen a su favor.

Esta décima octava fecha tendrá su puntapié inicial en el estadio Héroes de San Ramón, cuando UTC reciba a César Vallejo el viernes 20 de octubre desde las 3:00 p.m. No será un duelo sencillo para ambos, pues cada uno tiene sus propias aspiraciones: el ‘Gavilán del Norte’ necesita puntuar para alejarse de los puestos de descenso, mientras que los ‘Poetas’ están obligados a ganar para asegurarse un cupo en la Copa Sudamericana 2024.

Posteriormente, el sábado 21 tendremos tres partidazos. Con el objetivo de distanciarse de la zona roja, Alianza Atlético enfrentará al descendido Deportivo Municipal en el Campeones del 36 a la 1:00 p.m.; luego, Alianza Lima hará lo propio con ADT en el Alejandro Villanueva a las 4:00 p.m.; y finalmente Universitario de Deportes visitará a Cusco FC en el Garcilaso de la Vega a las 8:00 p.m. ¡Tremenda jornada sabatina!

Luego, la Liga 1 Betsson continuará el domingo 22 con cuatro duelos claves, cada uno un condimento particular: Unión Comercio recibirá a Deportivo Garcilaso en el Carlos Vidaurre García (1:00 p.m.), Carlos A. Mannucci hará lo propio ante Deportivo Binacional (3:00 p.m.), Sport Boys visitará a Sport Huancayo (3:00 p.m.) y, en otro de los duelos que definirá el desenlace del Torneo Clausura 2023, Sporting Cristal será visitante ante Cienciano en el Garcilaso de la Vega (8:00 p.m.).

Esta penúltima fecha llegará a su fin el lunes 23 de octubre con el compromiso entre la Academia Cantolao y Atlético Grau, a jugarse en el estadio Iván Elías Moreno a las 3:00 p.m. Si bien el ‘Delfín’ ya descendió y la próxima temporada jugará en la Liga 2, los ‘Albos’ todavía están luchando por salvarse de la baja e irán con todo por los tres puntos.

¿Cómo se resolvería la Liga 1 ante un posible empate múltiple?

Dado que faltan dos fechas, todo puede pasar en la definición por el Torneo Clausura 2023. Por ejemplo, existe la posibilidad de que tengamos un empate múltiple por igualdad de puntos tras la décimo novena jornada. Por ello, según el reglamento de la Liga 1 Betsson, estos son los detalles a considerar si se presenta dicho escenario.

Diferencia de goles: se dará prioridad al equipo que tenga mejor diferencia de gol frente a sus oponentes.

se dará prioridad al equipo que tenga mejor diferencia de gol frente a sus oponentes. Goles a favor: se priorizará al equipo que haya anotado más cantidad de goles, en caso también estén igualados en diferencia de goles.

se priorizará al equipo que haya anotado más cantidad de goles, en caso también estén igualados en diferencia de goles. Fair Play: en un sistema de puntuación, se determinará al equipo que haya practicado el Fair Play a lo largo de la temporada. Cabe destacar que cada amarilla restará un punto al club; la roja, por doble amonestación, tres puntos; la roja directa, cuatro puntos; y la roja directa -después de una amonestación- cinco puntos.

en un sistema de puntuación, se determinará al equipo que haya practicado el Fair Play a lo largo de la temporada. Cabe destacar que cada amarilla restará un punto al club; la roja, por doble amonestación, tres puntos; la roja directa, cuatro puntos; y la roja directa -después de una amonestación- cinco puntos. Sorteo: de mantenerse la igualdad tras los tres primeros criterios de desempate, se procederá a realizar un sorteo entre los equipos que continúen en la definición.





