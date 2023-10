Jean Carlo, uno de tus hijos, sigue tus pasos en el fútbol. Acaba de ser promovido en Universitario...

Sí, es el menor de mis tres hijos hombres. Es norteamericano, pero también tiene pasaporte peruano e italiano. Es volante, pero en la San Martín lo hizo de atacante. Hace 10 meses que está en la Reserva de Universitario con ‘Coco’ Araujo, ahora fue promovido al primer equipo con 20 años.

¿Cómo describes su juego?

Es un orgullo enorme que sea mi hijo, que juegue y tenga más talento que yo. Yo tenía muchas ganas, entrega, pero Jean Carlo es un jugador que entiende bastante bien el fútbol. Administra bien la pelota, usa las dos piernas, también es un ‘9′. Es de otro corte a mí, yo solo era de quitar y pasar la pelota. Jean Carlo es bien manduro, no ha dejado de estudiar. Lo llevo a las canchas desde que tenía un año. Sus objetivos son grandes, pero debe tener paciencia.

‘Camioneta’, apodo heredado de tu padre. ¿Siempre fuiste defensor?

En mi barrio (San Borja) siempre jugué de volante de recuperación, era medio chato. Después me pasé a la defensa, desde los 16 años en Zúñiga. Algunas veces de marcador derecho.

Jugaste en Municipal, Universitario, Melgar, Pesquero, pero también pudiste jugar en el exterior...

Siempre he tenido aspiraciones de jugar en un equipo grande como la ‘U’ e irme al extranjero como a Turquía, China, Grecia; pero muchas veces yo no arriesgué a firmar por nadie para no irme del país. Se me fueron cerrando las puertas.

Eras uno de los pocos arreglados de tu generación de futbolistas...

Bromeo que era el jugador más arreglado del fútbol peruano. Habían muchos matados. A la hora de jugar sí tenía unos huevos inusuales y suplía algunas deficiencias técnicas. Iba a fuerte a todas las pelotas, era pesado.

Cuando jugaste en Deportivo Zúñiga tenías unos enfrentamientos con ‘Kukín’ Flores de Cantolao. ¿Qué recuerdos?

En menores. ‘Kukín’ Flores era un morenito bajito, malcriado, pero súper talentoso. Era el diferente. Yo le hacía marca personal, era complicado. Aldo Olcese también era de mi categoría, jugadores diferentes en esa edad. Yo era ‘chato’, pero luchaba con jugadores más altos con potencia física como Flavio Maestri.

En Municipal te codeaste con Arrelucea, Uribe y Solano...

Sí, nos entrenaba el profesor Rufino Bernales. Julio César Uribe entrenó con nosotros, pero no llegó a arreglar contrato. Solano venía prestado de Cristal, el ‘Maharajá’. Antes la trayectoria valía y se hacía respetar.

¿Quién más te aconsejó en el fútbol?

En el 93′ lo hizo Channy Cáceda, el ‘Matado’ Castro, jugadores con experiencia. También José Antonio Trece. En el 94′, el ‘Cabezón’ Carmona también enseñaba mucho. Jerry Tamashiro, Alexis Ubillús, hablo mucho con él, vivimos cerca de California.

Fuiste dirigido por técnicos de temperamentos fuerte..

Sí, tuve a entrenadores bravos. Company en una Sub 23, muy serio. Veía el fútbol de manera diferente. A mí me dio mucha confianza. En la ‘U’ tuve a Markarián, el ‘Gato’ Cuéllar en Melgar, carácter fuerte. También tuve a Chale, el ‘Loco’ Quiroga, Mifflin.

