Este fin de semana el fútbol se vio manchado por unos lamentables actos de violencia en el distrito de Santa Anita, en donde un grupo de delincuentes utilizaron este deporte como excusa para enfrascarse en una batalla campal que tuvo como saldo cuatro heridos de gravedad, entre ellos dos menores de edad. A raíz de lo sucedido, el Ejecutivo tomó como medida evaluar la posibilidad de que los próximos compromisos de la Liga 1 se disputen sin público y se realicen con los estadios a puertas cerradas.

A través de una conferencia de prensa, Dina Boluarte, presidenta de la República, confirmó que junto al Ministerio del Interior están analizando el panorama tras los ocurrido y buscarán actuar rápidamente para que esto no vuelva a repetirse. “Lamento mucho la situación de esta agresión, a estos dos niños por parte de estos barristas. El deporte nos debe unir, nos debe llamar a una reflexión de cultura, de cuidar la vida y saber respetar cuando se pierde”, sostuvo la mandataria.

En dicho diálogo con los medios de comunicación, la gobernante confirmó que este martes 20 de febrero se reunirán con las autoridades vinculadas al deporte para ver qué medidas tomarán a partir de ahora. Asimismo, hizo un llamado a los barristas para que dejen de normalizar estos actos de violencias que desde hace varios años vienen manchando el fútbol de sangre.

“Se ha dispuesto que mañana (martes), las autoridades respectivas del deporte se reúnan para ver qué medidas vamos a tomar respecto a los estadios cerrados sin público, o se va a mantener que asistan. Estamos mirando y estudiando las medidas que vamos a adoptar. Desde acá llamo a los señores barristas, la algarabía se puede disfrutar de mil manera, no atentando contra la vida de ningún transeúnte”, remarcó.

En esa misma línea, Dina Boluarte exhortó a los clubes a que se reúnan con sus barristas y tomen medidas directas para que lo vimos el último sábado no vuelva a pasar. “Los equipos, que tomen la seriedad de sus barras, porque son ellos los que tiene que reunirse y coordinar con sus barristas para que esto no vuelva a suceder. Tomaremos todas las medidas necesarias para que esto no vuelva a ocurrir”, acotó.

Noticia en desarrollo...





Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO