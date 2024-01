Diego Rebagliati, comentarista de Movistar Deportes “No me animaría a decir quién llega mejor, yo creo que si hablamos básicamente de Alianza, ‘U’ y Cristal, todos tienen razones para ser optimistas, creo que han hecho buenos refuerzos, Universitario es el que menos se tenía que reforzar, porque llegaba con una buena base y pese a que no ha podido ganar en la pretemporada parte como un equipo mucho más hecho, mucho más consolidado, Alianza ha cambiado mucho y tiene muy buenos jugadores, quizás yo lo pondría un puntito abajo, pero Alianza también es un equipo al que es muy difícil hacerle goles, es un equipo que ha mantenido el arco en cero y creo que tiene la capacidad individual de Barcos como para pensar que va a arrancar bien. Cristal tuvo un debut muy bueno contra Católica y después jugó con un rival duro como Barcelona, con 10 hombres casi todo el partido, por lo tanto yo creo que los tres llegan bien, no me animaría a poner a ninguno por encima del resto” “Yo creo que cada equipo ha hecho una buena contratación, creo que ‘Canchita’ González es la mejor contratación de la ‘U’, creo que [Sebastián] Rodríguez es la mejor contratación de Alianza. En el caso de Cristal, la mejor contratación es mantener a Grimaldo, no haber vendido a Grimaldo creo que es lo mejor que ha hecho Cristal”

Carlos Orejuela, exfutbolista “A Cristal lo vi poco contra Barcelona, pero la cancha no ayudó y más aún con un jugador menos, contra Católica sí tuvo un buen partido, bastante intenso. De la ‘U’, sí vi dos de sus tres partidos y los vi bien, está probando gente en el medio campo donde tiene muchas variantes, si se hacen fuertes ahí van a tener muchas chances de pelear el título. A Alianza lo vi bien también, intenso, es un equipo fuerte en ataque. La ‘U’ y Alianza están parejos, aunque la ‘U’ tiene un poco de ventaja, porque es el mismo equipo del año pasado, ya tiene una forma de jugar, solamente están incorporando gente para que se adapte al sistema, mientras que Alianza tiene todo nuevo. Lo malo también es que los tres tienen nuevos entrenadores, y por mal o bien que hayan traído jugadores, es difícil empezar el campeonato con un entrenador nuevo, porque los partidos y fechas son rápidos” “Para mí, en Alianza es Kevin Serna, de la ‘U’ lo mejor está entre Concha y ‘Canchita’. También está Sebastián Rodríguez. Pero el que más me ha convencido es Kevin Serna”

Winston Reátegui, exárbitro y comentarista de Liga 1 Max “Universitario de Deportes porque ha mantenido el equipo base del año pasado y ha incorporado jugadores importantes, están Jairo Concha, Christofer Gonzáles, jugadores importantes en la mitad de cancha. La ‘U’ tiene un equipo base, no hay que negarlo y sumado a estas incorporaciones que son buenas, considero que llegan mejor a este inicio de la Liga 1, luego los resultados dirán” “El delantero Martín Cauteruccio, me parece que por antecedentes, por el tipo de juego que tiene y porque viene de una liga importante creo que ese es el fichaje estrella ahora en el fútbol peruano. Lógicamente, luego hay que verlo en la cancha, pero antes de empezar y solamente viendo los antecedentes creo que el es el mejor fichaje”

Germán Leguía, exgerente deportivo y exfutbolista “No es porque sea hincha de la ‘U’, pero creo que es Universitario, está con la moral arriba, está armado, el otro día lo vi jugar en Miami, que estuve presente, y fui a la Noche Crema también, y ha ido probando jugadores, pero creo que es el que mejor parado está. Los demás han cambiado muchos jugadores, en el caso de Alianza y Cristal han cambiado un montón de jugadores, entonces eso le va a costar al comienzo” “Para mí, Concha es el mejor fichaje, es un buen jugador. Ese día, lo vi entrar y lo vi bien, creo que en la ‘U’ se va a acomodar bien, su fútbol es para Universitario. Su fichaje está por encima del de ‘Canchita’, porque Concha ha estado en la liga, viene de ser bicampeón, ha sido el 10 de Alianza. Traerlo fue una muy buena decisión”

Carlos Univazo, periodista deportivo “Yo creo que la ‘U’ y Alianza llegan muy parejos y son los principales candidatos. Más aún en un año como este donde uno busca el centenario y el otro busca el ‘centenariazo’. Creo que los demás están por debajo en la pelea. Yo veo a la ‘U’, con la base que tiene, como uno de los dos principales candidatos. Y Alianza, que ha cambiado casi todo el equipo, también tiene un plantel como para pelear el título acá, en la Copa no creo que hagan mayor cosa ninguno de los dos. Se han preparado para ganarse entre ellos, no se han preparado para la Copa Libertadores. Los amistosos no son importantes, el año pasado, la ‘U’ empató con Aucas en la ‘Noche Crema’ y terminó saliendo campeón. Los amistosos son solamente esos, son partidos donde no hay mayor seriedad, donde se hacen un montón de cambios, donde hay ensayos. Si uno lee los amistosos de los tres equipos, uno dice Alianza ganó uno, Cristal ganó uno también, pero el único invicto de los tres fue la ‘U’. Yo creo que los tres estuvieron parejos en los amistosos” “Por nombre, podría ser Sebastián Rodríguez, el exvolante de Peñarol. Por vigencia, el portero Sebastián Britos de la ‘U’, porque viene de ser campeón en Uruguay. Son los dos fichajes más importantes, y lo sumaría también a Cauteruccio, que es un fichaje que viene de ser goleador en Independiente. En el plano nacional, yo creo que lo más sonado ha sido lo de Concha a la ‘U’”

Vicente Cisneros, comentarista de GOLPERU “Alianza es el equipo que mejor llega al arranque del torneo. Cambió mucho la plantilla, pero es la más completa en número y nombres. Tiene ‘11′ y banca. Han conformado un plantel donde han priorizado jugadores de fibras rápidas. Es un equipo muy físico. El segundo es Melgar, han mantenido plantel, modelo y sistema de juego a pesar del cambio de DT. El tercero es la ‘U’. Me ilusiona el armado del medio con Ureña, Concha y ‘Cancha’, pero le veo todavía problemas de funcionamiento. El cuarto es Cristal. ilusiona su ‘11′ titular, pero me parece le falta banca” “Los mejores refuerzos son Cabellos y Serna en Alianza; en la ‘U’, ‘Cancha’ y Concha. Aunque me quedo con la vuelta de ‘Cancha’. es jugador de selección. Va a ser el más desequilibrante”

Orlando Lavalle, técnico “Haciendo una perspectiva de todo lo que se había visto, yo creo que Universitario ha mantenido una línea de la que tuvo como matriz con Fossati. Alianza está cambiando una nueva directriz y Cristal tiene una base ya formada. Entonces yo creo que la base que tiene Cristal le ha dado una coherencia más en la estructura del juego. Obviamente que esto puede cambiar, el fútbol es cambiante, las situaciones son cambiantes, pero a mi humilde parecer veo a Cristal más cohesionado porque tiene ya una consecuencia de muchos futbolistas que tienen un proceso ya más continuo. Para mí es importante lo que el colectivo pueda dar y veo que en Sporting Cristal el colectivo ya está más cohesionado. Obviamente, que les va a costar a todos, porque salen de pretemporada y todo” “No es que sea nacionalista, pero veo que ha venido el portero de Universitario con un palmarés muy importante, en Alianza Lima también algunos futbolistas, pero sí hay que ser analista de lo bueno que podemos tener, me parece que lo de Kevin Cerna va a ser importante dentro de la coyuntura de Alianza. Lo de Cerna me parece que es importantísimo, ya lo está demostrando”

Claudio Techera, técnico “Universitario, Alianza lima y Cristal parten iguales porque los tres cambiaron de entrenador. Cuando cambian de entrenador no tiene nada que ver que tengan un equipo base, porque cada entrenador juega de una forma distinta y tiene que conocer a su grupo. Así que cuando llegamos a un equipo hacemos el equipo que nos parece a nosotros y empezamos de cero. Si hubiese seguido alguno de los entrenadores sí podría ser que tuviera ventaja algún equipo, pero de esta forma parten los tres con las mismas posibilidades” “Los tres grandes trajeron buenos jugadores, los tres uruguayos que llegaron a los tres grandes son muy buenos. Hay que ver después si se adaptan al torneo, porque este es un torneo bastante complicado, no es fácil, donde juegas con calor, en altura, y donde el fútbol que se juega acá es totalmente distinto de donde vienen, que es Uruguay. Vamos a ver cómo se adaptan, pero son muy buenos, Cauteruccio, Sebastián Rodríguez y el arquero Britos que trajo la ‘U’”