Para nadie es un secreto del enfrentamiento que existe entre Reimond Manco y Jefferson Farfán, que hoy parece estar en su punto más crítico luego del video publicado por el ex ‘Jotita’. En su cuenta de TikTok, ‘Rei’ dejó claro que está listo para entrar a una “guerra” con la ‘Foquita’, luego de unas polémica declaraciones en su programa ‘Enfocados’, donde lo comparó con Raúl Ruidíaz con intenciones de “minimizarlo”.

“Estoy asado, claro. Ya estoy harto de que ese tipo con todo el mundo me compare, siempre quiera minimizarme, siempre quiera burlarse de mí. ¿Qué pasa, papi? No te acuerdas cuando la vaca fue ternera. No te acuerdas cuando yo estaba en Venezuela y me llamaste a rogarme que te haga un favor”, disparó Manco.

El exfutbolista aseguró que Farfán está “pasándose de la raya” ante el silencio que él guarda para evitar problemas innecesarios. Sin embargo, considera que esta situación ya lo tiene cansado y que tiene el “arsenal listo” para responderle con todo en caso el ídolo de Alianza Lima continúe con sus indirectas.

“Vamos a ver, pues. ¿Quieres guerra? Bueno, yo tengo el arsenal listo, papi. Porque de huev... está lleno el cementerio y yo huev... no soy. Diferente es que quiera evitar problemas, que me quede callado y que me haga el loco, pero tú estás abusando y pasándote de la raya”, respondió ‘Rei’, quien actualmente conduce el podcast ‘Rivales no enemigos’.

Asimismo, le lanzó una última advertencia a Farfán. “El que se pica pierde. Una más y yo ahí sí te voy a responder con todo. Después veremos quién pierde y quién no. A quién le cree la gente y a quién no. Yo me he quedado callado todo este tiempo, pero después te iré soltando una por una”, sentenció el exjugador.

A Reimond Manco le preguntaron quién fue el mejor futbolista peruano en el extranjero y su respuesta sorprendió al entrevistador: “Es más que todos”. (Foto: captura de pantalla)

¿Qué pasó entre Manco y Farfán?

La molestia de Manco surge a raíz de una comparación con Ruidíaz en el programa ‘Enfocados’. Para el ex ‘Jotita’, se le trató de igualar con un jugador que no tiene la misma trayectoria ni los mismos logros. “Yo conozco al ‘Chato’, ahí te das cuenta que ya hay malicia, al preguntarle a un hue... que no juega en tu posición, quién es mejor, compararlo conmigo. A ahí te das cuenta la malicia, el tono de burla”, sostuvo.

Por último, agregó: “Si yo hablara de ese jugador, te juro que cavaría un pozo y se enterraría 5 metros bajo tierra, pero yo no soy igual que él, yo sí soy gente, respeto a su familia, lo respeto como jugador, solo como jugador que quede claro, eso se llama tener principios. Y si me sigue nombrando es porque le funciona. Está bien, no hay problema, algún día iré a su programa”.

