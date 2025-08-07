Luis Abram será nuevo jugador de Sporting Cristal. (Foto: Universitario / Getty Images)
  • Luis Abram. (Foto: Getty Images)
  • Miguel Araujo. (Foto: Getty Images)
  • Sergio Peña. (Foto: Alianza Lima)
  • Jesús Castillo. (Foto: Universitario)
  • Paolo Guerrero. (Foto: Alianza Lima)
  • Ánderson Santamaría. (Foto: Universitario)
  • Raúl Ruidíaz. (Foto: Liga 1)
  • Christian Cueva. (Foto: Alianza Lima)
  • Edison Flores. (Foto: Universitario)
  • Andy Polo. (Foto: Getty Images)
  • Miguel Trauco. (Foto: GEC)
  • Jefferson Farfán. (Foto: GEC)
A falta del anuncio oficial, será nuevo jugador de con un contrato a largo plazo, tal como anunció el periodista especializado en fichajes, César Luis Merlo. Con esto, el conjunto rimense contará con otro elemento de jerarquía y buscará solucionar los problemas defensivos que padeció a lo largo del Torneo Apertura, y que ya venían mejorando con la presencia de Miguel Araujo, recientemente lesionado tras fracturarse la muñeca derecha. El regreso del ‘Profeta’ supone un nombre más a la lista de grandes retornos a la en los últimos años. En esta galería repasaremos a los más resaltantes.

