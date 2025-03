La quinta jornada de la Liga 1 2025, retorna a su programación habitual dando inicio al fin de semana desde el día viernes 7 de marzo. Con los partidos ya pactados, a pesar de algunos inconvenientes, se dio a conocer también la lista de los árbitros encargados para los duelos correspondientes a estos días, teniendo como enfrentamiento estelar que el FBC Melgar recibirá en la UNSA a Sporting Cristal, en un vibrante compromiso que en los últimos años ha dado mucho de qué hablar. Revisa la relación completa de los jueces en esta nota.

Comenzando la fecha 5 de la Liga 1, en Huánuco, AUDH tendrán que recibir a Deportivo Garcilaso tratando de recuperarse de la goleada que le propinó la U; el duelo será dirigido por Hilbert Villegas y en el VAR estará Alejandro Villanueva. Ese mismo jueves, en Matute, Alianza Lima recibirá a un Ayacucho FC, que seguramente alineará a su equipo alterno por los duelos en Copa, pero que estarán atentos al desempeño de Julio Quiroz que será acompañado en el VAR por Jordi Espinoza.

El sábado, arrancando la jornada de ese día UTC recibirá a un Alianza Atlético de Sullana que goleó bajo la lluvia y con el Estadio Campeones del 36 inundado a un Binacional golpeado. El juez principal será César García y en el VAR estará Jesús Cartagena.

Alianza Lima recibirá a Ayacucho FC en el Estadio Alejandro Villanueva. (Foto: Liga 1)

Unas horas más tarde de ese día sábado, el estadio IPD de Huancayoserá el escenario donde Sport Huancayo tendrá que recibir a ADT. El clásico de Junín se realizará con la consigna de que los ‘tarmeños’ ya hayan disputado su partido por Copa Sudamericana y se dará con el arbitraje de Sebastián Lozano y la supervisión del videoarbitraje de Ítalo González.

Pero por supuesto, el plato fuerte de esta fecha y todas las miradas estarán puestas en el importante duelo entre FBC Melgar y Sporting Cristal, que se darán cita en el Estadio Monumental de la UNSA, con un historial de infarto que ha generado que sea un partido de alto rendimiento. El que llevará la gran responsabilidad de manejar el control de este duelo será Bruno Pérez, asistidos por Jesús Sánchez, Jorge Ramírez y Junior Goyzueta que estarán en cancha; en el VAR el principal será David Huamán que será asistido por Raúl López.

Melgar vs. Sporting Cristal juegan por el Torneo Apertura. (Foto: Sporting Cristal)

El domingo 9 de marzo, con escenario aún por confirmar Sport Boys tendrá que medirse ante el vigente bicampeón Universitario de Deportes. Si bien, el partido estaba establecido para que se juegue en el Estadio Nacional, en las últimas horas las posibilidades han disminuido. Sin embargo ya hay árbitros confirmados y serán Micke Palomina, que estará en cancha, acompañado de Robin Segura en la cabina del videoarbitraje.

Ese mismo día por la noche, en el Cienciano vs Comerciantes Unidos tendrá a Pablo López como juez principal y a Diego Haro dirigiendo todo en el VAR. El día lunes que se cierra la fecha con los partidos entre Atlético Grau vs Los Chankas lo tendrá a su cargo Edwin Ordoñez. Mientras que en el Binacional vs Juan Pablo II el réferi encargado será Daniel Ureta.

Revisa aquí la designación completa de los árbitros de cada partido:

Programación de árbitros Fecha 5 del Torneo Apertura. (Foto: Conar)





