  • Facundo Callejo - 25 goles. (Foto: Liga 1)
  • Alex Valera - 19 goles. (Foto: GEC)
  • Jarlín Quintero - 16 goles. (Foto: Liga 1)
  • Paolo Guerrero - 15 goles. (Foto: Liga 1)
  • Pablo Erustes - 15 goles. (Foto: Getty Images)
  • Alejandro Hohberg - 14 goles. (Foto: Cienciano)
  • Miguel Graneros - 14 goles. (Foto: Liga 1)
  • Matías Sen - 14 goles. (Foto: Luis Padilla)
  • Yorleys Mena - 14 goles. (Foto: Alianza Universidad)
  • José Rivera - 12 goles. (Fotos: Jesús Saucedo / GEC)
  • Javier Sanguinetti - 11 goles. (Foto: Sport Huancayo)
  • Irven Ávila - 11 goles. (Foto: Getty Images)
  • Juan Manuel Tévez - 11 goles. (Foto: Cusco FC)
  • Martín Távara - 10 goles. (Foto: Liga 1)
Si bien la definió a su campeón hace varias semanas con la coronación de Universitario de Deportes, vigente tricampeón del fútbol peruano, la temporada recién finalizó el pasado domingo con el triunfo por 2-0 de sobre Sporting Cristal, en la vuelta de los play-offs por el subcampeonato y el cupo de Perú 2 en la Copa Libertadores 2026. De esta manera se cerró el telón de una campaña donde los cremas no tuvieron rivales capaces de poner en duda su supremacía, más allá de que el propio cuadro imperial compitió palmo a palmo en el Torneo Clausura. Asimismo, se definió la tabla de goleadores con a la cabeza, quien marcó su vigésimo quinto gol en la victoria ante los rimenses. Tremenda temporada del atacante segenrino. En la siguiente galería repasaremos a los máximos artilleros de este curso que ya terminó.

Periodista egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga (Ica). Experiencia en medios digitales, podcast, radio, coberturas periodísticas del fútbol peruano y análisis del acontecer deportivo nacional e internacional.

