Si bien la Liga 1 2025 definió a su campeón hace varias semanas con la coronación de Universitario de Deportes, vigente tricampeón del fútbol peruano, la temporada recién finalizó el pasado domingo con el triunfo por 2-0 de Cusco FC sobre Sporting Cristal, en la vuelta de los play-offs por el subcampeonato y el cupo de Perú 2 en la Copa Libertadores 2026. De esta manera se cerró el telón de una campaña donde los cremas no tuvieron rivales capaces de poner en duda su supremacía, más allá de que el propio cuadro imperial compitió palmo a palmo en el Torneo Clausura. Asimismo, se definió la tabla de goleadores con Facundo Callejo a la cabeza, quien marcó su vigésimo quinto gol en la victoria ante los rimenses. Tremenda temporada del atacante segenrino. En la siguiente galería repasaremos a los máximos artilleros de este curso que ya terminó.