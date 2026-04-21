Juan Reynoso, Javier Rabanal y Hernán Lisi no continúan dirigiendo en la Liga 1 2026. (Foto: Getty Images)
Juan Reynoso, Javier Rabanal y Hernán Lisi no continúan dirigiendo en la Liga 1 2026. (Foto: Getty Images)
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Juan Reynoso, Javier Rabanal y Hernán Lisi no continúan dirigiendo en la Liga 1 2026. (Foto: Getty Images)

  • Juan Reynoso, Javier Rabanal y Hernán Lisi no continúan dirigiendo en la Liga 1 2026. (Foto: Getty Images)
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    Juan Reynoso, Javier Rabanal y Hernán Lisi no continúan dirigiendo en la Liga 1 2026. (Foto: Getty Images)

  • Hernán Lisi fue despedido de Deportivo Garcilaso. (Foto: GEC)
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    Hernán Lisi fue despedido de Deportivo Garcilaso. (Foto: GEC)

  • Ángel Comizzo fue despedido de Atlético Grau. (Foto: Getty Images)
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    Ángel Comizzo fue despedido de Atlético Grau. (Foto: Getty Images)

  • Jaime De la Pava fue despedido de Sport Boys. (Foto: Difusión)
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    Jaime De la Pava fue despedido de Sport Boys. (Foto: Difusión)

  • Carlos Silvestri fue despedido de FC Cajamarca. (Foto: FC Cajamarca)
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    Carlos Silvestri fue despedido de FC Cajamarca. (Foto: FC Cajamarca)

  • Juan Reynoso fue despedido de Melgar. (Foto: GEC)
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    Juan Reynoso fue despedido de Melgar. (Foto: GEC)

  • Roberto Mosquera fue despedido de Sport Huancayo. (Foto: Sport Huancayo)
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    Roberto Mosquera fue despedido de Sport Huancayo. (Foto: Sport Huancayo)

  • Paulo Autuori dejó Sporting Cristal. (Foto: Getty Images)
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    Paulo Autuori dejó Sporting Cristal. (Foto: Getty Images)

  • Pablo Trobbiani fue despedido de ADT. (Foto: ADT)
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    Pablo Trobbiani fue despedido de ADT. (Foto: ADT)

  • Javier Rabanal fue despedido de Universitario. (Foto: Universitario)
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    Javier Rabanal fue despedido de Universitario. (Foto: Universitario)

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En las últimas horas, dos clubes de la anunciaron las salidas de sus respectivos entrenadores: ADT confirmó que no va más en su banquillo y Universitario de Deportes hizo lo propio con , algo que se sabía desde la noche del pasado domingo. Con las destituciones de ambos entrenadores por malos resultados, son nueve los estrategas que comenzaron dirigiendo a inicios del Torneo Apertura, pero que en estos momentos ya no continúan más en el fútbol peruano. En la siguiente galería repasaremos a cada uno de ellos y de qué club salieron. Ojo, en esta nómina no consideramos a Miguel Rondelli, quien llegó a un acuerdo con Cusco FC para romper su vínculo y lugar firmar por Melgar.

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