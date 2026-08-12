La Liga de Fútbol Profesional Peruana (LFPP) anuncia la incorporación de Jorge Alfredo Salinas Morales como nuevo gerente de Licencias.
Salinas es contador público colegiado de la Universidad del Pacífico y cuenta con un MBA del IE Business School, además de una amplia trayectoria ejecutiva en gestión de procesos, auditoría interna, gestión de riesgos y control en diversas organizaciones de los sectores financiero, minero, pesquero, agroindustrial, industrial y de servicios.
Asimismo, la LFPP le agradece a Saúl Barrera por la labor desempeñada al frente de la Gerencia de Licencias hasta el 11 de agosto, así como por su aporte durante su gestión. Le deseamos los mayores éxitos en sus nuevos retos profesionales.
Con esta incorporación, la Liga de Fútbol Profesional Peruana continúa consolidando su estructura de gestión y fortaleciendo las áreas que contribuyen al desarrollo y profesionalización del fútbol peruano.
Principal formación académica:
- Universidad del Pacífico (Perú). Contador Público Colegiado
- IE Business School (España). Master en Administración de Negocios
Principal experiencia profesional:
- SM CONSULTORÍA. Gerente Senior de Negocio
- ERNST & YOUNG. Consultor Auditor – Top Auditor Senior EY – Auditor Financiero Senior
- FINANCIERA OH! S. A. Sub Gerente de procesos y mejora continua.
- FÉNIX CONSULTORÍA E.I.R.L. Gerente de Consultoría
- GRUPO CAMPOSOL S.A. Gerente de Contraloría
- GRUPO BRECA. Jefe de auditoría interna – Auditor Senior