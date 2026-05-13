El Torneo Apertura está entrenando en su etapa decisiva a falta de tres jornadas e, independientemente de los clubes que están en la pelea por llevarse este certamen, una cosa que ha quedado claro en estas primeras 14 jornadas es que cuando los resultados no se dan, lo más normal es que el entrenador de turno termine siendo cesado. Los números son claros: de los 18 equipos de la Liga 1, 12 han cambiado de director técnico en medio de la competición. El último en ser despedido fue Carlos Bustos, quien dejó de liderar el proyecto deportivo de UTC luego de su reciente derrota por 2-1 a manos de FC Cajamarca. En la siguiente galería conocerás a cada uno de los entrenadores que fueron echados en lo que va del campeonato; un detalle no menor es que Miguel Rondelli no fue despedido de Cusco FC, sino que pagó su cláusula para asumir un nuevo reto en Melgar.