La Liga 1 2026 tendrá a 18 equipos. (Foto: Liga 1)

  • La Liga 1 2026 tendrá a 18 equipos. (Foto: Liga 1)
    La Liga 1 2026 tendrá a 18 equipos. (Foto: Liga 1)

  • Comerciantes Unidos. (Foto: Liga 1)
    Comerciantes Unidos. (Foto: Liga 1)

  • FC Cajamarca - Campeón de la Liga 2. (Foto: Luis Padilla / Depor)
    FC Cajamarca - Campeón de la Liga 2. (Foto: Luis Padilla / Depor)

  • UTC. (Foto: UTC)
    UTC. (Foto: UTC)

  • Cienciano. (Foto: Cienciano)
    Cienciano. (Foto: Cienciano)

  • Deportivo Garcilaso. (Foto. Deportivo Garcilaso)
    Deportivo Garcilaso. (Foto. Deportivo Garcilaso)

  • Cusco FC. (Foto: Liga 1)
    Cusco FC. (Foto: Liga 1)

  • Alianza Lima. (Foto: GEC)
    Alianza Lima. (Foto: GEC)

  • Universitario. (Foto: Universitario)
    Universitario. (Foto: Universitario)

  • Sporting Cristal. (Foto: Sporting Cristal)
    Sporting Cristal. (Foto: Sporting Cristal)

  • ADT. (Foto: ADT)
    ADT. (Foto: ADT)

  • Sport Huancayo. (Foto: Liga 1)
    Sport Huancayo. (Foto: Liga 1)

  • Alianza Atlético. (Foto. Alianza Atlético)
    Alianza Atlético. (Foto. Alianza Atlético)

  • Atlético Grau. (Foto: Liga 1)
    Atlético Grau. (Foto: Liga 1)

  • Los Chankas. (Foto: Liga 1)
    Los Chankas. (Foto: Liga 1)

  • Melgar. (Foto: GEC)
    Melgar. (Foto: GEC)

  • Sport Boys. (Foto: Liga 1)
    Sport Boys. (Foto: Liga 1)

  • Juan Pablo II College. (Foto: Liga 1)
    Juan Pablo II College. (Foto: Liga 1)

  • CD Moquegua - Subcampeón de la Liga 2. (Foto: CD Moquegua)
    CD Moquegua - Subcampeón de la Liga 2. (Foto: CD Moquegua)

El último fin de semana terminó la fase regular de la y solo falta que se definan los play-offs para conocer a Perú 2 en la fase de grupos de la Copa Libertadores, con Alianza Lima, Sporting Cristal y Cusco FC en la disputa. Fuera de eso, tras la última jornada del Torneo Clausura se establecieron los clasificados a torneos internacionales y los clubes descendidos, con lo que ya tenemos a los 18 equipos que formarán parte de la . ¿Tendremos alguna sorpresa como en las últimas temporadas? , que perdió la categoría luego de caer por 2-1 ante Cienciano, todavía está a la espera de la respuesta de la Comisión de Apelaciones de la Federación Peruana de Fútbol, respecto a la resolución que le dio el triunfo a Comerciantes Unidos; si obtienen una respuesta favorable, matemáticamente estarían salvados, pero si no es así, los directivos afirmaron que acudirán al TAS. En la siguiente galería repasaremos a todos los clubes que por ahora están confirmados en la máxima categoría del fútbol peruano para el año que viene.

SOBRE EL AUTOR

La notas firmadas como ‘Redacción Depor’ son notas producidas por miembros de nuestra redacción, bajo la supervisión del editor de las secciones de la marca.

