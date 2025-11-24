El último fin de semana terminó la fase regular de la Liga 1 y solo falta que se definan los play-offs para conocer a Perú 2 en la fase de grupos de la Copa Libertadores, con Alianza Lima, Sporting Cristal y Cusco FC en la disputa. Fuera de eso, tras la última jornada del Torneo Clausura se establecieron los clasificados a torneos internacionales y los clubes descendidos, con lo que ya tenemos a los 18 equipos que formarán parte de la Liga 1 2026. ¿Tendremos alguna sorpresa como en las últimas temporadas? Ayacucho FC, que perdió la categoría luego de caer por 2-1 ante Cienciano, todavía está a la espera de la respuesta de la Comisión de Apelaciones de la Federación Peruana de Fútbol, respecto a la resolución que le dio el triunfo a Comerciantes Unidos; si obtienen una respuesta favorable, matemáticamente estarían salvados, pero si no es así, los directivos afirmaron que acudirán al TAS. En la siguiente galería repasaremos a todos los clubes que por ahora están confirmados en la máxima categoría del fútbol peruano para el año que viene.