  • Los jugadores más longevos que seguirán en actividad en la Liga 1 2026. (Fotos: Composición)
  • Hernán Rengifo - 42 años. (Foto: Liga 1)
  • Paolo Guerrero - 42 años. (@alianzalima)
  • Hernán Barcos - 41 años (Foto: FC Cajamarca)
  • Matías Vega - 39 años (Foto: Liga 1)
  • Jimmy Valoyes - 38 años. ( Foto: Cienciano)
  • Juan Manuel Tévez - 37 años. (Foto: Cusco FC)
  • Horacio Orzán - 37 años. (Foto: Melgar)
La no solo será un escenario para las promesas emergentes, sino también la trinchera donde la experiencia busca imponer su jerarquía una vez más. A pesar del incesante paso del tiempo, figuras icónicas como , Paolo Guerrero y se niegan a colgar los botines, demostrando que la vigencia no es cuestión de edad, sino de un profesionalismo a prueba de balas. Estos veteranos del gol se alistan para una nueva campaña donde su liderazgo en el vestuario será tan vital como su aporte en la cancha. El torneo peruano se prepara para disfrutar de la clase maestra que estos históricos aún tienen para ofrecer. Por eso en esta galería encontrarás a los jugadores más longevos que seguirán en actividad en esta nueva temporada del torneo local.

