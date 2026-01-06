Para seguir navegando, permite que se muestren anuncios.
Con Barcos, Paolo y Rengifo: Los jugadores más longevos en la Liga 1 2026
La experiencia dentro del fútbol siempre se convierte en una base importante cuando hay que darle jerarquía a un equipo, por eso el torneo peruano no hace excepciones. Conoce aquí los jugadores más longevos que aún seguirán en actividad en el 2026.
Los jugadores más longevos que seguirán en actividad en la Liga 1 2026. (Fotos: Composición)
La Liga 1 2026 no solo será un escenario para las promesas emergentes, sino también la trinchera donde la experiencia busca imponer su jerarquía una vez más. A pesar del incesante paso del tiempo, figuras icónicas como Hernán Barcos, Paolo Guerrero y Hernán Rengifo se niegan a colgar los botines, demostrando que la vigencia no es cuestión de edad, sino de un profesionalismo a prueba de balas. Estos veteranos del gol se alistan para una nueva campaña donde su liderazgo en el vestuario será tan vital como su aporte en la cancha. El torneo peruano se prepara para disfrutar de la clase maestra que estos históricos aún tienen para ofrecer. Por eso en esta galería encontrarás a los jugadores más longevos que seguirán en actividad en esta nueva temporada del torneo local.
Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.