Hernán Rengifo sigue desafiando al tiempo y a las estadísticas. A sus 42 años, y próximo a cumplir 43 en abril, el delantero de Chachapoyas estampó su firma para renovar por toda la temporada 2026 con ADT. Con esta extensión de contrato, el ‘Charapa’ no solo asegura su presencia en el ataque del cuadro tarmeño, sino que también se consolida como un líder indiscutible en el vestuario, ahora dirigido por Pablo Trobbiani, aportando su cuota de experiencia vital para afrontar la Liga 1 en busca de alcanzar un cupo al torneo internacional.

Esta renovación sitúa a Rengifo en la cima de una lista exclusiva de veteranos en el fútbol peruano. Para la campaña 2026, el atacante de ADT ostentará el récord de ser el futbolista más longevo de toda la Liga 1, superando a nombres de jerarquía. Rengifo (nacido en abril de 1983) se impone en el DNI a Paolo Guerrero (enero de 1984) y a Hernán Barcos (abril de 1984), quienes completan el podio de los jugadores más experimentados del campeonato.

El 2025 fue un año donde Rengifo supo reinventarse y ser útil para los intereses de ADT. Si bien su rol fue de una pieza de recambio, sus números respaldaron su continuidad. Durante la última temporada, el ‘Charapa’ disputó 28 partidos (entre Liga 1 y Copa Sudamericana), anotando 6 goles claves que ayudaron al equipo a sostenerse en puestos de clasificación, aunque el equipo se quedó fuera de puestos internacionales en el cierre del Torneo Clausura. Por ello, el nuevo comando técnico decidió de que su ciclo en Tarma aún tenía un capítulo más por escribir.

El nacido en Chachapoyas se suma a un plantel que también aseguró la renovación de otras piezas claves como Mauro da Luz, John Narváez, Carlo Cabello, Víctor Cedrón y Joao Rojas. A la par, el club sufrió las bajas de Gu-Rum Choi, Carlos Grados, Gustavo Dulanto y Facundo Bersano. En ese sentido, también llegaron Luis ‘Chin’ Benites, Jordan Guivin, Aldair Rodríguez, Juan David Valencia, Luis Gómez, entre otros futbolistas.

Pablo Trobbiani, nuevo DT del 'Vendaval', comenzó a trabajar en la pretemporada. (Foto: ADT)

Un año más para la amplia carrera de Hernán Rengifo en el fútbol peruano e internacional. Formado en Universitario, su explosión se dio en la Universidad San Martín, lo que le valió el salto al Lech Poznań de Polonia, donde es recordado tras anotar más de 24 goles y jugar UEFA Europa League. Ahí fue compañero de Robert Lewandowski. Su periplo internacional también incluyó pasos por el Omonia Nicosia de Chipre y el Sivasspor de Turquía, antes de regresar a Perú para jugar en Sporting Cristal, Melgar, Real Garcilaso (hoy Cusco FC) y Alianza Atlético.

En cuanto a su palmarés, Rengifo también supo de vueltas olímpicas. En sus vitrinas suma tres títulos nacionales: fue bicampeón con la Universidad San Martín (2007 y 2008) siendo figura absoluta, y volvió a tocar la gloria con Sporting Cristal en el 2012. Además, conquistó la Copa de Polonia y la Supercopa polaca con el Lech Poznań, y un título de liga en Chipre con el Omonia Nicosia. De hecho, es uno de los futbolistas activos con mayor cantidad de trofeos en el actual campeonato peruano.

Cabe mencionar que su paso por la Selección Peruana también dejó huella, especialmente durante el difícil proceso eliminatorio hacia Sudáfrica 2010. Rengifo defendió la Bicolor en 23 ocasiones, anotando 6 goles. De hecho, en dicha campaña tuvo que alternar con Claudio Pizarro, Paolo Guerrero y Jefferson Farfán en su mejor momento, quienes eran los abanderados de ese proceso.

Por lo pronto, y al borde de los 43 años, Hernán Rengifo quiere disfrutar de este 2026, sabiendo si será o no el último año de su carrera deportiva. En la ‘Perla de los Andes’, el ‘Charapa’ podría poner broche de oro a su carrera y acabar siendo importante dentro de la cancha, aportando en momentos claves para ADT, que busca este año ser protagonista en la Liga 1.

Hernán Rengifo jugará una temporada más con ADT. (Foto: Liga 1)

