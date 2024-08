Universitario de Deportes enfrentará a Sport Huancayo este fin de semana en el marco de la sexta fecha del Torneo Clausura Liga 1 2024. El equipo crema, que esta semana festejó su centenario, viaja hasta el centro del Perú para medirse a un rival que siempre lo complica jugando en la altura. Precisamente, allí, en el equipo de La Incontrastable, se encuentra Alexi Gómez (31 años) un jugador con pasado merengue que ya vive la previa del partido. Será uno de los primeros grandes desafíos de la ‘Hiena’ luego de su fichaje por el ‘Rojo Matador’ desde el Deportivo Garcilaso, en el presente mercado de pases.

“Nos preparamos pensando en que vamos a enfrentar a uno de los equipos más importantes del torneo”, declaró Gómez en una entrevista con L1 Radio. “A muchos de los que hemos jugado en Universitario, nos hubiese gustado estar en el centenario”, añadió, dejando entrever la nostalgia de no haber sido parte de las celebraciones del club que, en muchos sentidos, marcó su carrera.

Gómez se muestra hoy motivado y en un buen momento. “Estoy en un muy buen momento en mi carrera. Universitario es el último campeón y está puntero. Tienen un buen entrenador”, comentó el jugador, reconociendo el poderío de su próximo rival, pero sin dejar de lado su propio deseo de revancha.

"No celebro (un gol) por respeto a Universitario que me ha dado tanto hasta el día que me retire. Me encantaría tener mi revancha", enfatizó, dejando claro que, aunque el respeto hacia su exequipo es inquebrantable, en el campo de juego buscará dejarlo todo por los colores de Sport Huancayo. Eso sí, la 'Hiena' dejó en claro un deseo de volver.





El paso por Alianza Lima: una herida abierta





En 2020, Alianza Lima armó uno de los planteles más competitivos del medio con el objetivo de salir campeón y hacer una buena Copa Libertadores. Sin embargo, las cosas no salieron como se había planeado y los blanquiazules terminaron haciendo una campaña para el olvido.

Precisamente, durante la entrevista, Gómez también se refirió a su paso por Matute. “Pablo Bengoechea me llamó, me dijo que había una oportunidad en Alianza Lima. Me convenció. Estoy agradecido con la gente de Alianza por el 2020, pero lastimosamente no se dieron las cosas como hubiéramos querido. No lo vamos a olvidar jamás. Los únicos responsables somos nosotros”.

¿A qué hora juegan Universitario vs. Sport Huancayo?





Después de su último triunfo por 1-0 sobre UTC, Universitario jugará ante Sport Huancayo por la sexta jornada del Torneo Clausura 2024 de la Liga 1. Dicho compromiso está programado para este domingo 11 de agosto desde las 3:15 p.m., se disputará en el Estadio IPD de Huancayo y será transmitido por la señal de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV y Best Cable, además de su versión de streaming en las plataformas de Liga 1 Play, Zapping TV y Fanatiz.

El calendario de los dirigidos por Fabián Bustos está apretadísimo y no tienen margen de error si quieren mantenerse en la pelea por el título nacional, donde Alianza Lima, Sporting Cristal y Melgar también quieran meterse en los play-offs. Tras el duelo con el ‘Rojo Matador’, la ‘U’ recibirá a Deportivo Garcilaso en el Estadio Monumental por la fecha 7, en el encuentro a disputarse el viernes 16 de agosto desde las 8:30 p.m. Este partido será transmitido a través de la señal exclusiva de GOLPERU, disponible en los canales 14 y 714 HD de Movistar TV, además de su opción digital en la plataforma de Movistar TV App.

