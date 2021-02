Diez regiones de nuestro país se encuentra en cuarentena focalizada durante las próximas dos semanas. Tras ser clasificadas en el nivel de alerta extremo, por el número de casos de COVID-19, les fueron impuestas una serie restricciones, las cuales podrían trastocar algunas pretemporadas de equipos que disputarán la Liga 1.

Los principales clubes de la capital optaron rápidamente por crear una burbuja sanitaria, la cual cumpla con todos los requisitos establecidos por las autoridades sanitarias. Esto les aseguró continuar con lo planificado a inicios de año, con miras al arranque del torneo nacional.

Sin embargo, Alianza UDH de Huanuco no ha corrido con la misma suerte y esto ha causado una gran desazón en el DT Ronny Revollar, quien asegura que la logística requerida para continuar su pretemporada no se encuentra en la ciudad situada en la parte central del país.

“Nos pararon los entrenamientos porque no tenemos un predio donde haya un hotel y campo en el mismo lugar. Aquí en Huánuco no existe. Estamos hospedados en un hotel que cumple con todos los protocolos de seguridad, y el campo del club queda a 400 metros”, dijo a Depor.

“Tenemos una movilidad propia de la universidad desinfectada y solamente para el equipo, que nos lleva las cuatro cuadras del hotel al club y del club al hotel. Si eso no es una burbuja yo no sé que más pensar. Esa es nuestra realidad. Estamos sin entrenar tres días, simple y llanamente porque no tenemos un predio en Huánuco. Así como yo, me imagino que los otros técnicos de clubes que no tienen un predio deben estar preocupados”, agregó.

Por otro lado, Revollar no se guardó nada y revelo que hay equipos que no cumplen con las normas y siguen como si nada pasará: " Solo nos queda esperar el permiso para entrenar. Mientras otros clubes le sacan la vuelta a la ley y siguen entrenando a escondidas. No nos queda otra que entrenar por zoom”.





Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.