Todos vuelven al lugar donde alguna vez fueron felices. Parece una frase hecha a la medida de Cristian Benavente, quien este lunes fue anunciado como nuevo refuerzo del Royal Charleroi. Tras sus discreto paso por el Royal Antwerp, de la misma liga belga, el ‘Chaval’ regresó al equipo donde encontró su mejor versión como futbolista profesional.

En diálogo con ‘Full Deporte por Depor’, Benavente reveló las principales razones que lo llevaron a tomar la decisión de dejar el equipo de Amberes, tres meses y medio después de anunciarse su arribo.

“Estaba muy cómodo con el entrenador que me llevó. Tuve mis minutos en la liga local, pero sobre todo en Europa League, que fue donde más jugué. Si soy sincero, el cambio de DT de forma brusca fue el detonante para que yo aceptara la propuesta de Charleroi”, explicó el extremo peruano.

Asimismo, fue consultado sobre la posibilidad que tuvo de llegar al América de México, tal como lo había señalado hace algunos días la prensa azteca, donde el nombre del ex Real Madrid sonó con fuerza.

“En este mercado de invierno siempre pueden salir varias opciones. Pero lo que yo buscaba principalmente era estar en un sitio cómodo sin muchos cambios. Para mi era muy importante no hacer un cambio muy brusco y cuando se presentó la opción de Charleroi diría que fue como perfecta. Amberes está muy cerca, conozco la liga, a los compañeros, al club y la verdad es que no lo he tenido prácticamente que pensar”, comentó.

“No hablé con él (Santiago Solari). Yo me enteré un poco por la noticias que salían. Sabía un poco del interés pero no tenía como opción hacer un gran cambio. En el último tiempo pasé de Egipto a Francia, después se terminó la liga tan pronto y estuve varios meses sin jugar por el COVID-19. Si tenía un cambio iba a ser ir a un sitio que conociera bien y que tuviera estabilidad”, agregó.

Finalmente, ser convocado nuevamente a la Selección Peruana es algo que siempre pasa por la cabeza del jugador de 26 años, quien precisó que primero espera tener regularidad en su nuevo club para después ser tomado en cuenta por Ricardo Gareca para las Eliminatorias que se reinician en el mes de marzo.

“Yo creo que son partidos importante que a todos nos gustaría participar y ayudar. Si puedo conseguir la continuidad que deseo para mi seria importante poder sumarme a la selección”, finalizó.









