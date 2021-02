La temporada pasada en Alianza Lima no fue la mejor para Beto Da Silva, pues fue duramente criticado por el poco tiempo que logró jugar de manera oficial en el conjunto de La Victoria (registró 370 minutos en 11 partidos). Sin embargo, la razón de esa ausencia en las canchas, se basaba en las constantes lesiones que sufrió el jugador y no a una falta de habilidad que tiene el futbolista.

En una entrevista con ‘Las Voces del Fútbol’, el delantero, que esta temporada vestirá la camiseta de la UCV, reveló que se trata de una condición particular, pues visitó a un genetista, quien le aseguró que su cuerpo no tenía una recuperación óptima.

“Me ha tocado ir donde muchos especialistas de diferentes áreas, ahora último he ido a un genetista para ver si tenía algo. Me dijeron que mi cuerpo no asimilaban las cosas y no se recuperaba como tenía que hacerlo”, sostuvo el atacante del equipo trujillano.

En la misma línea, Da Silva habló sobre el fallecimiento de Santiago ‘Morro’ García y los problemas anímicos por los que atraviesan los futbolistas. Asimismo, resaltó su potencial y precisó que las lesiones que ha sufrido últimamente lo han limitado a la fecha.

“El ‘Morro’ de repente era un tipo que se refugiaba en el fútbol. Muchas veces no entienden que nuestra vida, literalmente, es el fútbol. Yo creo que soy un buen jugador, pero mi problema han sido las lesiones”, señaló Beto, que ha pasado por el balompié de Brasil, Holanda, Argentina, México y España.

Cabe destacar que en la última conferencia de prensa que brindó Ricardo Gareca, hizo un hincapié en las habilidades del jugador, a quien aseguró que siguen observándolo con posibilidades de recibir un llamado a vestir la camiseta de la Selección Peruana.

“A Beto lo seguimos considerando en la medida de que tenga una continuidad, en la medida que él también resuelva cosas importantes para él en lo personal, qué es lo que quiere, qué es lo que desea. Estoy seguro que él desea lo mejor para él, pero a veces es necesario tener un enfoque muy claro de todas esas cosas”, sostuvo el ‘Tigre’. ¿Será esta la temporada de Beto?





