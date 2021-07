Luego de caer en la primera fecha ante César Vallejo, Claudio Vivas hizo un balance sobre el presente de Cusco FC y cree que el próximo partido ante Binacional será clave para seguir en pie por la lucha del torneo local. Con algunos cambios para la Fase 2, el argentino muestra seguridad en una mejoría y aclara que el plantel está completos luego de los intentos fallidos por contar con Paolo Hurtado y Wilder Cartagena.

Cusco FC solo sumó la llegada de Royón para la Fase 2 a pesar que los rumores colocaban a jugadores como Wilder Cartagena y Paolo Hurtado como posibles refuerzos: “Nicolás es un jugador muy interesante, con recorrido, buena edad y ahora estamos viendo la posibilidad para tenerlo en lista este domingo. El plantel ya está cerrado. Intentamos con Paolo Hurtado, pero las condiciones no fueron las necesarias para tenerlo. Igual queríamos a Cartagena, sin embargo son jugadores que quieren continuar su carrera en Europa”, declaró en conferencia de prensa.

Otro tema que también mencionó fue el próximo encuentro ante Binacional. Para Vivas, este encuentro es fundamental para lo que resta del torneo ”Considero que tenemos variantes para jugar y veremos cuál es la más aconsejable para encarar el choque del fin de semana”, declaró.

Nicolás Royón también declaró días antes sobre su llegada: “Yo estaba en Guatemala, iba a jugar, estaba bien, habíamos terminado la pretemporada así que físicamente estoy bien. El 13 en la noche me llamó Claudio (Vivas) y mi cláusula de salida vencía el 15. Me llamó, me propuso venir acá y no lo pensé ni un momento y le dije que venía. El 14 hablé con el técnico allá y le dije que iba a hacer uso de mi cláusula de rescisión, el club lo tomó muy bien”, contó a Radio Ovación.

La actualidad de Cusco FC

Sobre la actualidad del equipo, el DT es consciente que cuando un equipo pierde nunca faltarán las críticas sobre su rendimiento: “Cuando se pierde muchas cosas se pueden decir, pero les puedo asegurar que el grupo está bien y que los muchachos se están esforzando muchísimo para dar lo mejor. Sabemos que estamos en deuda pero también sabemos en el lugar que estamos y que queremos mejorar los resultados lo antes posibles”.

Por último, la lesión de Gonzalo Rizo también ha causado cierta desazón en la interna del plantel porque puede ser una baja dura y es parte del equipo titular desde el inicio de temporada: “Gonzalo sufrió la luxación del hombro y lamentablemente será baja para el equipo, sin embargo en el plantel hay cómo reemplazarlo”.





Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR