Cuando terminó el partido entre Universitario de Deportes vs. Alianza Atlético de Sullana (2-2), por la fecha 1 de la Fase 2, el técnico Ángel Comizzo llamó la atención por sus siguientes declaraciones: “No lloro si me faltan jugadores para determinados partidos”. Y es que en aquella jornada no pudo contar con Armando Alfageme, Hernán Novick (suspensión), Aldo Corzo y Enzo Gutiérrez (lesiones). Bueno, se viene otro dolor de cabeza para el estratega crema.

En el partido contra el ‘Vendaval’, Luis Urruti tuvo que abandonar el campo de juego a los 75 minutos, pero no por un tema táctico, sino por una lesión: lo reemplazó el atacante Alexander Succar. Bueno, luego de ello le realizaron una resonancia al jugador charrúa y la misma señala que tiene un pequeño desgarro.

En principio es imposible que ‘Tito’ esté para el cotejo de este domingo con UTC, a desarrollarse en el estadio Iván Elías Moreno (3: 30 pm). Y si bien su diagnóstico señala que estaría fuera de las canchas por 15 días, en Ate esperan que pueda estar disponible para la fecha 3.

Ahora, no todo es malo alrededor de Universitario. Se conoció que Alberto Quintero -luego de su participación con Panamá en la Copa de Oro (anotó en el último partido con Granada)- se sumaría este jueves a los entrenamientos en Campo Mar. Ya será decisión de Ángel Comizzo si lo ubica desde el arranque contra el ‘Gavilán’.

Novick y Alfageme vuelven

El próximo domingo, los dirigidos por Ángel Comizzo enfrentarán a UTC, por la fecha 2 de la Fase 2, en el estadio Iván Elías Moreno. La buena noticia para Universitario es que Hernán Novick y Armando Alfageme ya están a disposición: cumplieron sus fechas de suspensión.

Ojo, entre el jueves y viernes, Ángel Comizzo definirá la oncena. Por lo pronto, se conoció que volvería a ensayar la línea de cinco en el fondo. Contra el ‘Vendaval’ ubicó a cuatro y colocó a Nelson Cabanillas como lateral izquierdo.





