Después de aproximadamente dos años jugando íntegramente en Lima, la Liga 1 volvió a ser descentralizada en el 2022. En su arranque, se puede sacar la conclusión de que los equipos de Lima y del Norte, es decir, que trabajan su día a día en el llano, vienen sufriendo cuando les toca subir a una ciudad de altura. Prueba de ello es que, en las primeras cinco jornadas, los equipos de altura no han perdido en nueve de 10 duelos ante los del llano (siete triunfos, dos empates y una derrota).

Ahora, Alianza Lima, uno de los grandes del fútbol peruano, que siempre está obligado a luchar por el título nacional, visitará los 2.335 metros de Arequipa. El sábado por la tarde (3:30 p.m.), los blanquiazules chocarán con Melgar en un duelo de necesitados (ambos acumulan dos derrotas consecutivas). Esta será la primera prueba de los dirigidos por Carlos Bustos en la altura, donde las estadísticas no vienen siendo favorables para los cuadros de la costa.

¿Cuánto cuesta volver a jugar a la altura tras dos años?, ¿qué sensaciones se sienten durante el juego?, ¿cómo se planifican los partidos por parte de los entrenadores y cómo se preparan en la previa? Estas son algunas de las interrogantes que se resuelven en este informe. Conversamos con un médico, un entrenador, un preparador físico y, sobre todo, con los mismos futbolistas, principales protagonistas que contaron sus experiencias de volver a la altura tras un largo tiempo. ¿Se sufre? Aquí, en Depor, te lo explicamos.

¿Qué le ocurre al organismo del futbolista en la altura?

“Sientes un ahogo fuerte cuando corres con intensidad, y el cuerpo y las piernas te pesan, como si cargaras una mochila. De ahí te recuperas, y tras unos minutos tampoco puedes respirar”, son las palabras de Sandro Rengifo a DeporCast, quien acaba de incorporarse a la pretemporada del Alfonso Ugarte de Puno (Liga 2). Es verdad que Rengifo ya no forma parte de la Liga 1, pero ha jugado en la máxima división las pasadas cuatro temporadas. Justamente, las dos últimas, solo en la capital, por lo que ahora, al estar en la ciudad con mayor altitud del Perú y del mundo, con 3.837 metros, es una voz autorizada.

El estadio Enrique Torres Belón, donde hace de local, es considerado uno de los estadios con mayor altitud del mundo, según la FIFA. Binacional, equipo de la misma ciudad y que participa en la Liga 1, lo hace en el Guillermo Briceño Rosa Medina, quien también forma parte de la lista. Pero ojo, lo que señala Rengifo, más allá de que son sus propias sensaciones, no está lejos de la realidad. La presión barométrica es mucho menor en la altura, lo que determina una pérdida de capacidad aeróbica del 30 al 34%, según lo indicado por los especialistas.

Sandro Rengifo llegó al Alfonso Ugarte de Puno tras jugar el último año en Cusco FC. (Foto: Liga 1)

Para ser exactos, todas las acciones que realiza un futbolista durante un encuentro, por ejemplo, correr, saltar, rematar, cambiar de ritmo y dirección, le hace consumir elementos cruciales: la fosfocreatina (molécula que almacena energía en el músculo), el glucógeno (azúcar depositada en el músculo) y glucosa (azúcar en la sangre). Frente la intensidad, y al no haber oxígeno en el momento en el que se descompone la glucosa, se produce el ácido láctico, que no es más que el cansancio en sí, algo que, sobre todo, en la altura afecta directamente al rendimiento.

En cambio, al competir en el llano, donde abunda el oxígeno, el jugador puede recuperarse en pocos minutos con estar parado, caminando o trotando. Esto se debe principalmente a que el sistema aeróbico recupera la fosfocreatina y renueva el ácido láctico, lo que le permitirá realizar nuevos esfuerzos. Todo este proceso se dificulta en la altura, donde hay poco oxígeno.

¿Sufren los equipos al volver a la altura tras dos años?

Hasta para los mismos equipos de altura, sin duda, les resultó algo complicada el cambio para este 2022. Entonces habría que adecuarse y echar mano de la vieja rutina de la famosa ‘aclimatación’.

“Definitivamente cuando hay una para de dos años sin jugar en altura, hay que diferenciar los equipos que son y no son de altura. Basta que clubes como Cienciano, Ayacucho, Huancayo, entre otros, retomen los entrenamientos en su lugar de origen por tres semanas para que adquieran una ventaja al producirse la aclimatación fisiológica en cuanto a niveles de hemoglobina y oxígeno. En ese sentido los equipos de altura al estar haciendo su pretemporada, no tendrán mayor problema”, nos comentó Julio Grados, ex médico de la selección peruana.

En cambio, los equipos que no son de altura, como era de esperarse, sí tendrían más percances. “Siempre existen rutinas para afrontar este tipo de partidos, en cuanto a los del llano que viajan a la altura. El hecho de que en estos dos años no se haya jugado en la altura va en desmedro de ese mecanismo fisiológico de cada jugador. Definitivamente van a sufrir más”, agregó.

Por ejemplo, Grados dio detalles de ‘recetas’ clásicas que servirían muy bien para que un equipo del llano maximice su potencial en una visita a una ciudad de altura, sobre todo, en cuanto al viaje y la dieta, dos aspectos básicos para dicho contexto. “Hay que tener en cuenta si los partidos son en semana larga o semana corta. Actualmente la liga se juega cada fin de semana. Hay que tratar de ir lo más cercanamente posible al día del duelo. Lo ideal sería el mismo día sería, pero por temas logísticos y reglamento eso es imposible. L­a tarde del día anterior es lo más recomendable. En cuanto a la dieta, la semana previa siempre hay que aumentar la cantidad de carbohidratos, para llenar de glucógeno los músculos y darle ese extra cuando se está en la altura”, precisó.

Sin duda, estos procesos permitirán evitar el mal de altura o famoso soroche (mareos, náuseas, malestar estomacal, debilidad y deshidratación), que a veces aparece muchas horas después de haber llegado al lugar de altura. Esto, sin embargo, no reducirá los efectos de desgaste físico.

De igual forma, Grados hace hincapié en la preparación física del jugador, los cuales tienen que ser cumplidos al pie de la letra para mejorar niveles de rendimiento. “El preparador físico, junto al médico, tiene que trabajar con entrenamientos de deudas de oxígeno, sobreexigir el nivel de oxigenación. Por ejemplo, eso lo utilizamos con San Martín en 2007, cuando salimos campeones en Cusco. En la selección, de igual forma, pero los resultados no fueron los mejores”, finalizó.

Los testimonios de los protagonistas

Por la fecha 2 de la Liga 1, Carlos Stein tuvo la difícil misión de visitar a Ayacucho FC, en los casi 2760 metros de altura de la ciudad homónima. Los norteños, quienes hicieron su pretemporada en el llano, al mando del técnico Jahir Butrón, tuvieron que planificar todo un itinerario para la mencionada visita. Así nos lo contó Josimar Vargas, uno de los referentes del equipo ‘carlista’.

“Luego de dos años de jugar en Lima, nos preparamos de la mejor manera para afrontar el partido ante Ayacucho. Sobre todo en el tema físico, sinceramente el plantel estuvo muy bien. Tuvimos excelente alimentación en el hotel, donde primaron los carbohidratos, y también nos ayudó los trabajos físicos previos al mando del ‘profe’ Ramón Vásquez”, aseguró el futbolista a DeporCast.

En cuanto al transcurso del juego, Vargas aseguró que más difícil fue el primer tiempo que el segundo, donde ya el equipo se aplomó mejor en la cancha del estadio Ciudad de Cumaná. “No nos afectó el viaje. El día que llegamos a Ayacucho no salió el sol, había mucha lluvia y aire, que nos favoreció. El primer tiempo fue duro y muy intenso, nos costó adaptarnos. Ya en el segundo tiempo, el aire entró al organismo de cada uno de nosotros. En lo particular, no sentí ahogo, me recuperé muy rápido. El hecho de que llovió ese día, nos ayudó bastante”. Finalmente, Stein dio pelea ante los ‘Zorros’, que terminaron venciendo 2-1, con un gol a los 82 minutos.

Josimar Vargas logró la revalidación con Carlos Stein en 2021. (Foto: Carlos Stein)

Por su parte, Sandro Rengifo de Alfonso Ugarte, sabe que se vienen días difíciles para alcanzar la aclimatación. En su caso, ya tuvo un paso por los rojiblancos en el 2017, por la Copa Perú, antes de su debut profesional (Academia Cantolao), por lo que tiene una memoria en cuanto a altura se refiere (el año pasado también jugó por Cusco FC). “Es muy duro, yo estoy acostumbrado, pero me viene costando bastante. El plantel, de la mano del preparador físico, realiza trabajos para adaptarnos. A todos mis compañeros que llegaron esta temporada les está costando demasiado. Con el transcurso de los días ya uno se va adaptando”, sostiene.

Por la fecha 2, Franco Medina, defensa de Deportivo Municipal, disputó casi 94′ en su visita al Cienciano en la altura de Cusco, donde los ‘ediles’ hicieron un buen partido, pero terminaron cayendo 4-2. Gracias a la frescura de sus 22 años, realizó un ida y vuelta constante por la banda derecha, aunque igual él mismo considera que fue complicado mantenerlo. “En los entrenamientos previos, hicimos reducido con más intensidad, trabajos de ahogo, más que todo en presión. En cuanto a las sensaciones, siempre habrá un ahogo de por sí, pero también hay un segundo aire. Cuando pides la pelota hay una sensación distinta. Allí es cuando el jugador tiene que saber en qué momento ya agarras tu segundo aire y te desarrollas dentro del juego”, asegura a DeporCast.

¿Cómo jugar tácticamente en la altura?

No es un secreto que la altura tiene muchas limitaciones, a la hora de planificar un partido, desde la mirada técnica. Partiendo de allí se concluye que proponer un partido con un menor desgaste físico y mayor eficacia sería lo más recomendable. “En un partido en la altura, a nivel táctico, no se tiene que perder el orden, el equipo tiene que ser corto y el pase al pie del compañero. Tiene que haber mucha inteligencia de los jugadores, esperar, estar armado muy bien atrás, pues los centros son fulminantes en la altura. Todo eso hay que planificarlo bien. Hay que tener jugadores idóneos y manejar los tiempos, principalmente”, nos explicó Orlando Lavalle, actual entrenador del Santos FC de la Segunda división y extécnico de San Martín.

Lavalle también nos dio detalles, en base a su experiencia, sobre cómo se prepara un encuentro a la altura, dirigiendo a un equipo acostumbrado en jugar en el llano. “Sabemos que los equipos del llano, cuando subimos a la altura, sufrimos demasiado. Hay cosas que se manejan. Médicamente también. Obvio, el entrenamiento previo y la preparación física es muy importante. De acuerdo al rendimiento individual uno arma un equipo para afrontar el juego. Por ejemplo, hay jugadores que tienen mejor rendimiento en la altura o en su defecto más jóvenes”, finalizó Lavalle.

Orlando Lavalle, actual DT del Santos de la Liga 2, dirigió a San Martín en 2017. (Foto: Depor)

Algo similar nos contó Modesto Turren, expreparador físico de Alianza Lima, quien trabajó junto a Pablo Bengoechea en 2017, el año del campeonato nacional: “La juventud tiene un plus para desempeñarse en la altura, pero de todas formas el jugador con más años en el fútbol y con la posibilidad de haber jugado más veces en ese contexto tiene un mayor rendimiento”.

Los datos son reveladores

Transcurridas cinco fechas de la actual Liga 1, resalta la conclusión de que los equipos de altura la mayoría de veces salieron victoriosos cuando enfrentaron a clubes de Lima o del Norte. Por ejemplo, de 10 enfrentamientos apenas una vez salió victorioso uno del llano en la altura. Fue Municipal, en la fecha 4, que venció 3-2 al ADT, en los 3259 metros de Huancayo. Los demás fueron siete triunfos para los de altura y dos empates. Los de altura anotaron 20 goles a favor y recibieron solo seis en contra.

Cabe destacar que en la quinta fecha, jugado hasta el pasado lunes 7, ningún equipo del llano visitó la altura. Por ese motivo, no se contabiliza las victorias de local de UTC y Cienciano, frente a Melgar y Ayacucho FC. Además, del triunfazo de visita de ADT frente a Deportivo Binacional. Todo esto debido a que todos estos clubes están acostumbrados a jugar en este tipo de características por sus sedes (Cajamarca, Cusco, Arequipa, Ayacucho, Tarma y Juliaca, respectivamente).

FECHA 1

Partido Ciudad UTC 2-1 Sport Boys Cajamarca Sport Huancayo 1-0 Sporting Cristal Huancayo Melgar 1-0 Mannuci Arequipa

FECHA 2

Partido Ciudad ADT 0-0 César Vallejo Huancayo Ayacucho 2-1 Carlos Stein Ayacucho Cienciano 4-2 Municipal Cusco Binacional 5-0 Cantolao Puno

FECHA 3

Partido Ciudad UTC 0-0 Atlético Grau Cajamarca

FECHA 4

Partido Ciudad Ayacucho 5-0 San Martín Ayacucho ADT 2-3 Municipal Huancayo





Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR