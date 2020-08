El fútbol vuelve a tener fecha de reinicio, luego de la suspensión de la Fecha 7 tras los hechos sucedidos en la previa del duelo entre Universitario de Deportes y Academia Cantolao, donde hinchas cremas salieron a las calles creando aglomeraciones y rompiendo los protocolo de seguridad.

A través de una entrevista en Radio Ovación, el arquero de la Universidad San Martín, Diego Penny, envió un importante mensaje para todas las hinchadas, pidiendo que se respeten los protocolos de seguridad y que permanezcan en sus hogares para que el fútbol se desarrolle de la manera más segura en nuestro país.

“Se ha trabajado duro para la reactivación del fútbol y le pido a la gente que, si quiere alentar a su equipo, lo haga desde su casa. Hoy es el momento de alentar desde casa y respetar todos los protocolos”, comentó el portero para Radio Ovación.

“Creo que la gente tiene que pensar en sus familias. Como jugadores pensamos así. El virus está en todos lados y hay que cuidar a la familia”, continuó el futbolista.

Finalmente, el golero también aseguró que la SAFAP no brindará apoyo a aquellos futbolistas que no cumplan con el protocolo establecido, poniendo en riesgo su salud, la de sus familiares y sus compañeros. “La SAFAP ha sido enfática en señalar que no va defender jugadores que incumplan protocolos”, señaló.

Liga 1 regresa: Gobierno dio luz verde para la reanudación del certamen

La Liga Profesional de Fútbol informó este miércoles que existe un acuerdo para la reanudación de la Liga 1, certamen de la máxima categoría del balompié nacional.

“En importante reunión con el Premier Walter Martos, el Presidente del IPD, Gustavo San Martín y el Presidente de la FPF, Agustín Lozano, el fútbol profesional obtuvo el permiso para reanudar su desarrollo. En los próximos días se anunciará la programación”, se lee en las cuentas del campeonato peruano en redes sociales.

