En la tabla marcha quinto con 10 unidades y en el calendario que le resta hasta diciembre, el ‘profe’ Carlos Bustos, ya marcó con resaltador la responsabilidad que hay en el plano internacional, con la Copa Sudamericana. Esa tranquilidad, pese al momento difícil que se vive por la pandemia, desde la administración de Melgar no quisieron que se pierda. Aquí Ricardo Bettocchi nos habla sobre el escenario que hoy tenemos en la Liga 1 y, por supuesto, de cómo cumplieron los protocolos durante esta etapa, la parte financiera y la infraestructura que desean tener a mediano plazo.

No es secreto que Melgar fue uno de los clubes más responsables en medio de esta pandemia: desde la devolución de los abonos hasta los cuidados del equipo y su traslado a Lima (para afrontar la Liga 1): ¿cómo se afronta un momento tan complicado como el que vivimos?

Gracias a Dios hemos tenido el apoyo de la gran mayoría de nuestros sponsors y sé que en otros casos (con otros clubes) no fue tanto así, pero el trabajo que ha venido manteniendo el club durante los últimos años, y la cercanía del área de marketing con las empresas, ha permitido que de alguna manera ellos sigan apostando por nosotros pese a la ‘para’ de estos meses. Igual se entiende que habrá una retribución con toda la exposición que se va a tener con Melgar en los próximos meses.

Entonces, a partir de esa seguridad financiera -sin importar el golpe de la no taquilla y la incapacidad de no contar con la tienda rojinegra física- hemos tenido seguridad de los sponsors y la televisión. Así hemos tenido flujo para disponer en temas de salud. Y si bien sabemos que la Federación ha hecho uno esfuerzo importante para cubrir algunos exámenes rápidos y algunas pruebas moleculares cuando empezó el periodo de entrenamiento, nosotros como club decidimos agregar algunas pruebas por nuestro lado para no tener ningún punto ciego en cuanto a la enfermedad.

¿Se puede vivir sin taquilla?

Con el presupuesto inicial que tuvimos a inicio de año, no. Después de la conversación que tuvimos con los jugadores y el acuerdo salarial al que se llegó con ellos, de alguna manera u otra, Melgar alcanzó las facilidades para pasar el año. Será un año complicadísimo en todas las industrias, pero con el reinicio del campeonato y el pago puntual de la televisión vamos a terminar el año heridos, pero vivos.

¿Ustedes se mostraron de acuerdo con la decisión, desde un inicio, de jugar el campeonato en Lima?

Nosotros obviamente preferíamos jugar el campeonato en Arequipa, pero después de las reuniones que tuvo la Federación con el gobierno y el Ministerio de Salud, da cuenta que tenían razón. Lima dentro de todo tiene la capacidad de reacción frente a un problema que pueda existir. Después de esta decisión, algunas ciudades del norte y el sur se han visto más afectadas con la pandemia, porque es un tema cíclico. No es una decisión perfecta, pero es una buena decisión la que se ha tomado de jugar el campeonato en Lima.

Sé que no están en concentración rígida pero sí hay un control rígido de sus futbolistas…

Lo que nosotros estamos haciendo es lo siguiente. La Federación dijo que nos iba a hacer pruebas moleculares al inicio de los entrenamientos y de ahí iba a ser pruebas rápidas cada 15 días. Y en medio de esos 15 días, Melgar comenzó a hacer pruebas rápidas por su lado. Para tener certeza de resultado una vez a la semana. Cuando el plantel llegó a Lima, nosotros les hicimos pruebas moleculares a todo el grupo, a 45 personas. Eso fue el sábado 31. Luego la FPF nos hizo pruebas cuantitativas el viernes y nosotros hemos realizado pruebas moleculares el domingo a un grupo de personas, porque había un grupo de personas que sus resultados era inconsistentes en esas pruebas cuantitativas, y las pruebas moleculares nos confirmaron que los resultados eran inconsistentes.

¿Cuánto le afectó a Melgar la suspensión de la fecha?

Yo creo que nos afectó a todos, lógicamente a los futbolistas. Yo estuve al día siguiente de la suspensión con ellos y claramente estaban ‘bajoneados’ porque nunca estuvieron parados cinco meses y ya tenían la ansiedad de jugar al día siguiente. Desde el punto de vista de trabajos hay cosas buenas y malas siempre. Hay jugadores que puedes recuperar porque estaban con alguna lesión, pero por otro tenías un equipo listo para afrontar la fecha. Entonces dependiendo de cómo quieras verlo. Si esto se paró ahora, el campeonato regresará con un mucho mejor sistema operativo dentro y fuera de los estadios para que sea sostenible hasta fin de año.

Llegaste en noviembre a la administración a Melgar. No ha pasado un año pero todo ha sido muy cambiante desde entonces...

El fútbol tiene mucho esas cosas, es muy cambiante. No hay un momento tranquilo, no tienes fines de semana, el domingo es uno de los días que más se trabaja. Yo estoy muy contento en Melgar, tengo una relación de amistad con Jader (Rizqallah) de mucho tiempo, y veía como el proyecto que tenía en la cabeza se iba dando. Melgar cambió por completo desde que él tomó la administración del club y da gusto cómo se dan las cosas en el frente deportivo y también en el frente deportivo-financiero. Es un club que es un modelo a seguir. Estoy feliz de estar, más allá de las situaciones complicadas que hayan externamente.

¿Cómo afrontar el reto en un club que desde el 2014 es el que mejor evolucionó?

Sí, y la verdad que con presupuestos que no son de los equipos grandes. Pero lo increíble es que con las personas que estás puedas pelear varios frentes. Digamos que desde la administración entró al club en ese 2014, hicimos la mayor cantidad de puntos sin campeonar en el año 2014. Y en el 2015, en su centenario, el equipo campeonó.

Igual, yo soy muy de bases y creo que se tiene que invertir en las bases, y en el 2014 y 2015 se campeonó en la reserva. En el 2016 se llegó a la final. Se logró participar en copas internacionales todos los años. No tiene una sola amonestación ni castigo de la Comisión de Licencias desde la administración desde el 2014. Y si me dices, ¿qué aportarás? Todo lo vienen haciendo tan bien que la vaya es alta. Pero los siguientes pasos, como dije, será generar una infraestructura deportiva para el club que ha sido esquiva en más de cien años de vida. El club necesita tener infraestructura deportiva y eso va a depender mucho de la ayuda que quieran brindarnos las empresas en Arequipa.

¿Qué tan difícil o fácil es manejar un club en Arequipa?

Es como en todos lados, lo que pasa es que hay situaciones que en el fútbol peruano hacen que la confianza de grandes corporaciones no sea siempre cercana. Si ves las administraciones de muchos clubes y de Melgar en el pasado, previo al 2014, no había mucha confianza de las empresas para invertir y tener la confianza de que se les darán todas las retribuciones del contrato. Nosotros necesitamos que en el fútbol se manejen como empresas privadas, que haya menores, que tengas área social para que tengas gente que empuje al club. Que sea el club que empuje al equipo. Y eso termina siendo más de la sociedad peruana que del fútbol propiamente dicho. Tener campeonatos donde no hayan clubes que pierdan en mesa, que no haya suspensiones de partidos, que no existan sanciones extradeportivas. Eso acercaría a las empresas grandes al fútbol.

¿Cómo hacer para que 20 equipos se pongan de acuerdo y el torneo despegue?

En los últimos años lo que se ha visto es la intención de varios clubes de hacer las cosas bien. Yo creo que desde el lado de los clubes, hay muchos que están tomando una posición de este tipo de manejo empresarial deportivo, o si quieres decirlo como una corporación, donde se ve el número y se ve más allá de las pasiones del momento. Entonces, fuera de que Melgar fue el primer club en el que una persona decidió entrar y arreglar las cosas, como poner dinero, invertir y tomar los riesgos, cuando va bien dicen “qué fácil, ¿no?”. Todos dicen “qué fácil”, ahora, “Melgar gana”, “seguro están haciendo plata” y qué se yo, pero se corrió un riesgo, es la verdad.

Pero hoy también miras a Edificaciones Inmobiliarias tratando de hacer eso en Municipal, una venta reciente en Cristal, un grupo de personas que está tratando de cambiar a Alianza. Por ejemplo, en provincias ves a un Ayacucho FC que tiene una familia detrás que es muy responsable y que hace las cosas muy bien y que están dispuestos a aprender. Los señores Bellido hacen un trabajo excelente, cada día mejor. Alianza Universidad viene muy bien con la universidad trabajando detrás y con dirigentes que quieren hacer las cosas de manera buena. Yo creo que sí hay un campo de cultivo para mejorar las cosas.

¿Qué necesitamos? Reglas claras y transparencia desde la Federación, en el sentido de todo lo que pasa en los campeonatos y por el otro lado, la cantidad de equipos, que claramente es un proyecto de la Liga, no pueden ser 20. En el Perú yo creo que el fútbol debe ser alrededor de 16 equipos en Primera División y no más de 10 o 12 equipos en Segunda División para que sea sostenible en el tiempo, para que no tengas equipos que van muriendo por deudas y que desnaturaliza toda la competencia.

Antes de llegar a Melgar, trabajaste en la Federación Peruana de Fútbol (FPF): ¿por qué hay ese conflicto del despegue del torneo con unas reglas que no están tan claras?

Yo te puedo contar desde mi experiencia hasta octubre del año pasado. La Liga se crea para tratar de ser un ente independiente a la hora de armar un campeonato de fútbol, de armar todo el ecosistema del fútbol. El ecosistema del fútbol peruano, en el sentido de tu tener tu Primera División, tener tu Segunda División que sea rentable, que los clubes no estén pasando penurias económicas todo el tiempo. Una Copa Perú que termine ascendiendo a los equipos como tiene que ser: primero a la Segunda División, no a la Primera División directamente porque es un club que arranca de manera amateur.

Entonces, habían algunas cosas que durante años la ADFP no había podido lograr y claramente una liga profesional, como se da en todo el mundo, debe tomar decisiones, digamos, más ecuánimes o menos influenciadas por el bien de un equipo o de otro a la hora de votar. El problema que yo encontré es que en la Liga hay personas muy profesionales y con esa intención, pero el directorio de la FPF sigue siendo manejado por el 100% de presidentes de ligas departamentales, que son amateurs. Eso impide que tú tengas los proyectos profesionales llegando a concretarse sin pasar por una parte política. De esa forma, los cambios que uno quiere no van a terminar pasando. Las ligas en todos lados son un ente independiente, y ese ente independiente es el que debe tomar las decisiones. Entonces, este conflico político-profesional es el que termina haciendo que se retrasen un montón de situaciones.

A ver, por qué hoy siguen subiendo equipos de Copa Perú de manera directa al fútbol profesional. Todos sabemos que eso no puede seguir pasando, la única manera por la que pasa es porque hay un ente político detrás que maneja esta decisión. Entonces hay un tema que veíamos mucho en la Comisión de Menores de la Federación, que era la categorización de los equipos que suben, y esa categorización claramente ponía a los equipos de Copa Perú en un tercer nivel. No en un nivel que podía tener ascenso directo a la Primera División. Es más, cuando haces un análisis un poco más fino, tú te vas a dar cuenta de que en la Copa Perú arrancan... ¿cuántos equipos?, ¿más de diez mil equipos al año? Quizá más de 15 mil equipos en el año. De esos, ¿cuántos quieren realmente subir? ¿50? ¿40? No más. Entonces terminas teniendo un ente que tiene una mezcla de fútbol amateur con intenciones de fútbol profesional, que está desordenado y tienen algunas reglas que son dadas para el fútbol con intención de ser profesional y tienen otras que se dan para el fútbol propiamente amateur.

Sonia Alva es la nueva administradora de Universitario: ¿qué se puede contar de su paso por Melgar?

Estoy en Melgar, en la administración, desde noviembre. Yo tuve la oportunidad de estar con Sonia en la Junta de Acreedores en la que me nombraron administrador. Sonia lo que hacía en Melgar, bueno, lo que hace hasta ahora porque entiendo que está recién entrando a la ‘U’ e imagino este vínculo va a terminar, era asesorar al club en la parte concursal. Tiene mucho conocimiento de la parte del proceso concursal y ayudaba al club para la Junta de Acreedores. Siempre de una manera externa, no era dentro de la administración, sino como nexo de Melgar frente a la Junta de Acreedores. En la ‘U’ sí va a ver hacia dentro en la parte administrativa, en la parte del funcionamiento del día a día en el club.

¿Cuál es la proyección de Melgar?

Nosotros miramos siempre al club desde tres aristas. Una la parte deportiva. Nosotros siempre queremos campeonar y clasificar a torneos internacionales. Este año en la Copa Sudamericana avanzar lo más que se pueda. Eso es un tema que está en la cabeza del profesor Bustos, su comando técnico, de todos los jugadores. Por ahí también reforzar la parte de las divisiones menores y reserva. Se ha venido haciendo un trabajo espectacular. Marco Valencia viene teniendo un tiempo en el club y se han visto resultados rápidamente. La reserva este año no había perdido ningún partido; la Sub 17 campeonó el año anterior en la Federación Regional, entonces se vienen viendo resultados. Igual queremos reforzar un poco el tema, sabemos que no solamente depende de nosotros, sino en ese sentido, la competencia que tengan es indispensable para sacar buenos jugadores. El club puede hacer todo para formarlos, pero tú necesitas una competencia al máximo nivel. Eso venimos conversando con la Federación, que necesitamos competir, por lo menos, en la categoría sub 17 con todos los equipos del Perú, no solamente lo de la región.

En la parte administrativa, tenemos que ver cómo cumplir el plan de reestructuración que está pactado en Melgar hasta el año 2025. Con el año actual que se ha tenido, en ese sentido se va trabajando la parte administrativa y financiera para tratar de cerrar el año de la mejor forma posible. El club tenía deudas y en este plan no se consideraba la pandemia y todos los problemas que la pandemia ha tenido en la parte financiera este año, que quizá puede ser entre el 30% a 40% de los ingresos del club, este año han sido recortados.

Del punto de vista institucional, nosotros queremos que en un mediano plazo el club tenga su local institucional, la infraestructura deportiva, donde pueda tener a todas las categorías en un sitio, donde esté el primer equipo en el mismo sitio. El club ya tiene un terreno propio, ya tiene un terreno que ha sido donado. Lo que estamos esperando es hacer algún tipo de alianza con alguna empresa arequipeña para que nos ayude a armar todo este tema de manera conjunta. Es una inversión muy grande, pero creo que hay bastantes empresas en Arequipa interesadas en mirar esto como una opción.

¿Ves mucho fútbol?

A nivel de enfermedad te podría decir (risas). Vivo, respiro y sueño con fútbol todos los días. Veo mucho fútbol en verdad.