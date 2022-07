Alianza Lima anunció la incorporación de Paolo Hurtado al plantel, para lo que resta de la temporada, en busca de bicampeonato. El ‘Caballito’ tuvo su presentación en las redes sociales del club, donde posó con la camiseta y el número que usará este año, pero por la noche recibió la bienvenida del ‘Pirata’.

Hernán Barcos organizó una reunión de bienvenida para Hurtado, el cual fue compartido por las redes sociales del jugador, y donde también estuvieron Gino Peruzzi así como Édgar Benítez. “Bienvenido a este par de cracks, al más grande del Perú”, escribió el delantero en su cuenta de Instagram, junto a la foto de los futbolistas.

El post generó ciertos de reacciones de los hinchas, quienes esperan ver al equipo de sus amores nuevamente en la cima del campeonato. Para ello, el equipo se ha trazado como objetivo quedarse con el Torneo Clausura y así estar en la final del torneo local.

De vuelta en casa

Paolo Hurtado fue formado en las divisiones de menores de Alianza Lima. Su debut oficial en la Primera División se dio en el 2008, pero al año siguiente pasa a préstamo a Juan Aurich. Tras la experiencia que sumó en el club norteño, regresó a La Victoria donde se quedó hasta el 2012.

Para la siguiente temporada partió a Portugal, donde fichó por Pacos de Ferreira, aunque también militó en otras ligas extranjeras, como la de Uruguay (Peñarol), Inglaterra (Reading FC), Turquía (Konyaspor), Bulgaria (Lokomotiv Plovdiv) y Chile (Unión Español) hasta regresar nuevamente a su ‘casa’.

“Me siento emocionado por volver a casa. El 2011 fue un año bueno para mí, pero no se pudo conseguir el título. Me quedé con esa espina y espero que esta vez pueda lograrlo”, indicó el ‘Caballito’ a GOLPERU, tras su presentación. A ello agregó que “han sido 10 años buenos fuera del país y he llegado en una edad que puedo aportarle mucho al club”.





