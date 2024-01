Tras el inicio de la Liga 1, hay un tema que removió los cimientos dentro de la Federación Peruana de Fútbol (FPF). La Agremiación de Futbolistas (SAFAP) anunció su posición contraria ante los nuevos estatutos para los torneos profesionales, así como también alzó su voz de protesta por ciertas situaciones que afectan a sus agremiados. Uno de los principales pedidos es que se quite la restricción para inscribir a futbolistas mayores de 21 años. En caso de no cumplirse, han decidido no aceptar la convocatoria a la Selección Peruana. Por esta razón, Depor Data armó un once con futbolistas que se encuentran en este rango de edad y que aún no tienen club.

Dentro de esta alineación encontramos futbolistas que alcanzaron momentos consagratorios en nuestro balompié, logrando clasificar a Rusia 2018 y ganar títulos nacionales. Asimismo, se encuentran jugadores que mantuvieron rendimientos regulares a lo largo de varias temporadas, así como aquellos que lograron, en algún momento, dar el salto al extranjero. Por último, también hay un pequeño grupo que en algún momento dieron la impresión de que podían trascender, pero terminaron pasando desapercibidos con el pasar de los años. Futbolista Edad Posición Último club en 2023 Raúl Fernández: 38 Arquero Atlético Grau Christian Ramos 35 Defensa Sport Boys Rodrigo Cuba 31 Defensa Sport Boys Rotceh Aguilar 22 Defensa Alianza Atlético Junior Huerto 24 Defensa Academia Cantolao Miguel Cornejo 24 Volante Alianza Atlético Armando Alfageme 33 Volante ADT Joazinho Arroé 31 Volante Unión Comercio Luis Ramírez 39 Volante Academia Cantolao Wilmer Aguirre 40 Atacante Carlos Mannucci Diego Saffadi 26 Atacante Alianza Atlético Raúl Fernández El exarquero de la Selección Peruana vivió las dos últimas temporadas en Atlético Grau. A pesar de su extenso recorrido, que incluye haber jugado en el extranjero (Francia y Estados Unidos), aún no ha logrado conseguir equipo. Durante los últimos cinco años, ha defendido el arco de equipos provincianos, tras su salida de Universitario. Entre sus registros más destacados se encuentran sus 1.4 salvadas por partido y un impresionante 67% de efectividad en las salvadas por encuentro Rodrigo Cuba Ingresa a la selecta lista de aquellos que han vestido tanto la camiseta de Alianza Lima como la de Universitario. Además, ha portado históricas camisetas, como la de Sport Boys, club en el que disputó su última temporada. Las lesiones le impidieron mantener regularidad en el campeonato pasado, a pesar de realizar una destacada campaña con los rosados. Su versatilidad para jugar en toda la zaga defensiva lo convierte en una pieza sumamente interesante. Christian Ramos Fue un elemento clave en la clasificación de Perú a Rusia 2018 y se consolidó como titular en dicha Copa del Mundo. Con una extensa trayectoria tanto en el torneo local como en el extranjero (Argentina, Ecuador, México y Arabia Saudita), la ‘Sombra’ cuenta con un prestigioso historial para mantenerse en la élite a sus 35 años. En el 2023, jugó de titular en 34 de los 35 partidos en los que participó con la camiseta de Sport Boys. Suma dos títulos en Perú y uno en Ecuador. Junior Huerto Durante sus primeros años en la primera división, generó expectativas tanto como zaguero como lateral izquierdo. Esta llevó a que Sporting Cristal invierta en sus servicios, ofreciéndole un contrato de tres años. Sin embargo, su paso por el Rímac resultó discreto y, pese a formar parte del plantel campeón, nunca logró consolidarse. Se fue de préstamo en préstamo hasta quedar libre y jugar la última temporada con Cantolao. Rotceh Aguilar Desde su debut con Deportivo Municipal en 2019, mostró cualidades únicas. Se consolidó en los siguientes campeonatos hasta que, debido a la situación del equipo edil la temporada pasada, decidió unirse a Alianza Atlético. Su contrato con la ‘Franja’ finalizó en 2013, y a principios de este año, Cienciano anunció su fichaje, pero días después esta contratación fue invalidada. No quedó claro qué sucedió con el jugador nacido en 2001, quien cuenta con más minutos en el fútbol peruano. Miguel Cornejo Elogiado en varias ocasiones por Jaime Duarte como un futbolista con gran proyección proveniente de las canteras de Alianza Lima. En sus primeros años como profesional, fue cedido a Unión Huaral y luego regresó a La Victoria. Afrontó el caótico 2020 y celebró en 2021 y 2022. Para el 2023, no encontró espacio en el equipo y fue cedido a Alianza Atlético. Tuvo destacadas actuaciones, jugando 13 partidos como titular y marcando tres goles, pero aún no ha logrado cerrar su fichaje con algún club. Armando Alfageme El jugador formado en Universitario construyó una carrera regular en el fútbol peruano, destacándose tanto en la Liga 1 como en la Liga 2. Tras su debut en Ate, se unió a Deportivo Municipal para participar en la lucha por el ascenso, convirtiéndose en uno de los principales protagonistas de la campaña ascendente del equipo edil. Posteriormente, se convirtió en referente de la ‘Franja’, lo que le valió un retorno a Universitario. Luego de tres temporadas con el cuadro merengue (2019, 2020 y 2021), las dos últimas temporadas las disputó en ADT. Joazinho Arroé Surgió de las canteras de Sporting Cristal y terminó su formación en Italia. Su carrera no pudo progresar más en Europa y regresó a nuestro país en 2011. Después, se paseó por varios equipos, donde además de regresar a La Florida, vistió la camiseta de Alianza Lima, Sport Boys, San Martín, Mannucci, entre otros. Con el pasar de los años, su regularidad se fue apagando y pasó a ser intrascendente. Jugó el torneo pasado en Unión Comercio. Luis Ramírez Con 39 años en el calendario, ‘Cachito’ busca seguir vigente. Goza en su palmarés de títulos en Brasil con Corinthinas (2011) y Perú con Alianza Lima (2017). Además, cuenta con más de 30 encuentros con la bicolor. Su experiencia lo llevó a exhibir su fútbol en el 2023 con Cantolao, donde lamentablemente experimentó el descenso del equipo. Aún no ha anunciado su retiro del fútbol. Wilmer Aguirre Es el más experimentado de este grupo y el más ganador con seis campeonatos, todos con Alianza Lima. En el club de La Victoria, ganó sus dos últimos títulos (2021 y 2022). Un año después, pasó a Deportivo Garcilaso y finalizó la temporada anterior en Carlos Mannucci. Al igual que ‘Cachito’, no se sabe si pondrá punto final a su carrera. Diego Saffadi En 2021, vivió su mejor año al anotar cinco goles con Alianza Atlético. Después de varios años en la Liga 2, con muchas dudas sobre su carrera e incluso considerando dejar el fútbol, finalmente logró llegar a la Liga 1 y exhibir su poder ofensivo. Tras su paso por Sullana, fichó por Sport Boys, pero no logró repetir su brillante desempeño. En 2023, jugó para ADT y regresó a Sullana sin marcar goles.

Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor. TE PUEDE INTERESAR Con Guerrero serían 9: ¿qué fue de los mundialistas que terminaron en el fútbol peruano?

