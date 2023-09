¿Cómo describes el buen momento futbolístico de Melgar?

Vamos partido a partido, podemos decir que es bueno; pero cuando termine el torneo sabremos si la campaña fue buena, muy buena o excelente. No podemos basarnos en el presente, pues hace cuatro fechas teníamos que irnos todos de Arequipa, pero ahora estamos mejor.

El fútbol es de momentos, hay que aprovecharlos, pero también tener cabeza fría para afrontar los pasajes más complejos...

Sí, pero ahora no depende de nosotros, ya que tenemos otros rivales que de ganar nos pasarían. Nosotros debemos seguir con nuestro trabajo y esperar que ellos pierdan puntos. Tenemos muy poco margen de error, son tres rivales que están ahí luchando.

Llevas tres años en Melgar, el ganar un título nacional lejos de tu país es lo inmediato, el deseo de todo futbolista que cruza la frontera...

Obviamente, pero esto no es tan fácil. Hay que trabajar todos los días para eso, pero no es fácil.

La hinchada arequipeña también es muy exigente...

En todos los clubes que he jugado, la hinchada me pedía salir campeón. A veces se puede, otras veces no, pero nosotros nos preparamos desde la pretemporada para lo máximo. Esto es fútbol. Todos estamos en búsqueda de ese objetivo.

Arequipa te cobijó muy bien. ¿Cómo te sientes?

Desde el primer momento, la gente me recibió de la mejor manera. A mí, a mi familia, estamos muy cómodos y agradecidos, pero la ciudad nos gusta. Lo disfrutamos y eso hace que se vea reflejado dentro de la cancha en rendimiento, en ganas, en todo, y más el apoyo de nuestra gente. Melgar es un club ordenado, y nos brinda la máxima herramienta que debe tener una institución para que nosotros podamos rendir de la mejor manera.

¿Te adaptaste rápido al sistema táctico de Mariano Soso?

Mientras que pueda ayudar al equipo en la posición que el técnico necesite, yo no tengo ningún problema. No tengo problemas en jugar como central, hago lo mejor que pueda. Después, el futbolista tiene que adaptarse. El futbolista tiene a lo largo de su carrera como treinta técnicos, con distintas maneras de entrenar diferente, así que la capacidad de adaptación del futbolista tiene que ser muy rápida y a diferentes niveles.

Melgar no tiene nada que enviarle a los clubes limeños...

Yo creo que no, no conozco a profundidad los clubes, pero sé lo que tiene Melgar, es lo que proyecta. Va creciendo, será un modelo en Perú. Nosotros somos parte de esto, de la institución, de los chicos más jóvenes. Es algo muy lindo, el club tiene proyecto muy ambicioso y lo va realizando de a poco.

Hay chicos jóvenes y con gran proyección en Melgar. ¿Cómo visualizas el presente futbolístico de los Cabrera, Reyna, entre otros?

La mayoría de nuestro plantel es muy joven. Tenemos un grupo muy sano, los grandes cuidamos de eso. Eso hace que a los jóvenes tengan la posibilidad de que sigan creciendo, eso se ve reflejado en el día a día, en el rendimiento. En estos último años, el club es muy unido, muy humilde.

¿Cómo están los trámite de tu nacionalización peruana?

Tengo una hija peruana, la más chiquita, y después de los trámites se encarga el club, no pregunto. No quiero interrumpir ni meter presión en algo que no está en mi alcance. Cuando ellos necesitan algo, eso lo maneja el club.

Jugaste en Newell’s del ‘Tata’ Martino y compartiste vestuarios con Trezeguet, Maxi Rodríguez, Heinze, entre otros jugadores. ¿Qué recuerdos?

Tuve la posibilidad de formar parte de una gran institución, un gran club. Compartí con futbolistas extraordinarios que han ganado todo, han jugado en Europa. Es una experiencia que me da el fútbol, mucho sacrificio, y estuve en lugares que compartí con grandes jugadores. Es parte de la carrera que me tocó hacer.

¿Cómo era compartir dentro y fuera de la cancha con esos jugadores de élite?

Futbolísticamente eran unos monstruos, pero después como persona eran como todos nosotros que comparto en Melgar. No varía la esencia de la persona, si ganaste un dólar o cincuenta millones, no cambia la opción de la persona. Jugar con personas con otro dote técnico todo se hacía más fácil.

A tus 35 años sigues con vigencia futbolística...

Pasa por el cuidado de lo físico, por ser responsable, toda mi carrera la hice así, de cuidado extremo, entrega, después hay muchos jugadores que han hecho un carrera exitosa. Eso es bueno para los jóvenes, si se cuidan y son responsables pueden seguir compitiendo.

El deseo de todos los hinchas arequipeños es ganar el Clausura y llegar a los playoffs con Alianza Lima...

Yo creo que el deseo del hincha es que podamos ganar el Clausura, después con quién nos toque, se verá. Primero tenemos que hacer algo que nos corresponde a nosotros. Ahora estamos todos entusiasmados, pero sabemos cómo trabajamos. No hemos conseguido nada, vamos a seguir luchando todos los partidos.

