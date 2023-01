Hay motivos contundentes para que el hincha, que quedó bastante insatisfecho por no conseguir el título nacional del 2022, rompiendo su racha de coronarse en años pares desde 2012, sueñe con el trofeo de la Liga 1 al final de temporada y, de paso, meterse con autoridad en la zona de grupos de la Libertadores desde la fase 2. Hay un técnico con calidad garantizada, un amplio abanico de opciones para armar un ‘once’ y, lo más importante, un nuevo estilo de juego que se forja en La Florida desde diciembre. “Se busca más un fútbol al espacio, menos al pie, con jugadores con mejor aspecto físico, para así competir a nivel internacional”, le dijo Nunes a Depor, en una de sus primeras charlas al llegar a nuestro país. Rodrigo Morales, periodista de DirecTV, analiza el actual momento en tienda celeste.

¡Qué tal arranque!

Dicen desde La Florida que Nunes es un obsesivo de su trabajo, detallista y tiene voz de mando durante los trabajos. De su mano, el hincha espera ver a un Cristal acorde a lo que es hoy en día el fútbol de nivel competitivo. Es decir, juego veloz, contundente en ataque, sólido en defensa y un mediocampo con bastante movimiento. Atributos que, de hecho, se notaron en los amistosos de pretemporada que tuvo ‘SC. En total, fueron cinco duelos, cerrando con el 6-0 ante Aucas, que arrojó el balance contundente de cinco triunfos, 17 goles a favor y apenas uno en contra. Algo, insistimos, que llena de orgullo al hincha rimense de cara a lo que será el arranque de la Liga 1 este 21 de enero.

El primero de los amistosos de la ‘pre’ fue ante un conjunto de Agremiados, el cual terminó con un 4-0 a favor de ‘SC’. Antes de finalizar el año fue victoria 1-0 ante San Martín, con gol de Alejandro Hohberg. El tercer rival sería ADT, el único que le marcó a Cristal en la pretemporada, siendo triunfo 2-1 con un doblete de Irven Ávila. Y lo que parecía la prueba de fuego ante el Melgar de Pablo Lavallén, vigente subcampeón de la Liga 1 y el equipo que lo pasó por encima en las últimas semifinales (con global de 4-0), los rimenses ni se despeinaron para celebrar con un 4-0. Rafael Lutiger, Nilson Loyola, Leandro Sosa y Jostin Alarcón, anotaron en aquella ocasión.

Aucas, el primer reto internacional del año y que venía de tener un buen desempeño en la Noche Crema, también sufrió las consecuencias del momento del equipo de Nunes, con el 6-0 ya mencionado, que generó críticas de la prensa norteña hacia el ‘Ídolo de Quito’ y halagos para ‘SC’. Irven Ávila con un ‘hat-trick’, Nilson Loyola, Hohberg y el brasileño Brenner Marlos, flamante fichaje, marcaron los goles. Así, de forma brillante, se cerró la pretemporada, de cara al estreno del equipo, donde Cristal busca ratificar una vieja racha: seis presentaciones sin perder, desde la última caída ante Emelec en 2014 (2-1).

‘SC’ está invicto en sus últimas seis presentaciones: cuatro triunfos y dos empates

Año Partido 2015 Sporting Cristal 2-2 LDU (ECU) 2016 Sporting Cristal 2-1 Montevideo Wanderers (URU) 2017 Sporting Cristal 1-0 Deportivo Cali (COL) 2018 Sporting Cristal 2-1 Universidad de Chile 2019 Sporting Cristal 2-1 Cantolao 2020 Sporting Cristal 2-2 Independiente del Valle (ECU)

“Los registros que se dieron hacen pensar que Cristal hizo un excelente trabajo de pretemporada, al mando de Tiago Nunes. Igual, claro, hay que considerar que son de pretemporada, tampoco se pueden sacar tantas conclusiones concretas. Porque son partidos que a veces se juegan a 30 minutos, que quizá no se juegan a un nivel tan intenso, es muchas veces para soltar piernas, hacer movimientos tácticos, entre otras cosas. El domingo se verá lo más cercano a un nivel competitivo ante Tolima”, nos dice Rodrigo Morales, periodista de DirecTV.

Los máximos goleadores de Cristal en la pretemporada 2023

Jugador Goles Anotó... Irven Ávila 5 3 a Aucas y 2 a ADT Alejandro Hohberg 2 1 a Aucas y 1 a San Martín Nilson Loyola 2 1 a Aucas y 1 a Melgar

Los quiere sí o sí

Todo equipo necesita una ‘columna vertebral’ y Nunes viene encontrando la suya en su primer mes al mando de Cristal. De acuerdo a los recientes amistosos, se puede deducir a sus hombres fijos en el ‘once’ (con el sistema 4-3-3) y, de paso, las apuestas que tiene para este 2023, considerando los refuerzos y los que perdieron peso el año pasado con Roberto Mosquera. Por ejemplo, haciendo un ejercicio, Nunes repitió más veces en el arco a Alejandro Duarte y la línea de cuatro defensas con Jhilmar Lora, Gianfranco Chávez, Ignácio Da Silva y Nilson Loyola. Allí, claramente, la preferencia de Lora por sobre Johan Madrid, uno que era inamovible el año pasado.

Pasando al mediocampo, lo que más se conoce es la preferencia del DT por su ‘triángulo’ de Jesús Castillo, Yoshimar Yotún y Martín Távara, por ejemplo, estos fueron claves en el triunfo 6-0 sobre Aucas. Ojo, Jesús Pretell arrancó en dos de los cinco amistosos y sería del agrado del comando técnico. Sobre los tres de arriba, Irven Ávila tendría el puesto asegurado de ‘9′, más allá de la presencia del refuerzo Brenner Marlos, gracias a sus cinco goles en cinco partidos de la pretemporada (doblete y ‘hat-trick’). Joao Grimaldo y Washington Corozo por los lados, en el afán de Nunes de “jugar al espacio”, estarían firmes en el ‘once’. Alejandro Hohberg y Jostin Alarcón, este último uno de los que más impresionó al brasileño, tampoco serían una sorpresa de que se metan al equipo titular.

“Se ve un trabajo físico importante. El que me llamo más la atención, por ejemplo, es Johan Madrid. Por medio de las imágenes en las redes se le ve más flaco, no sé si más rápido, pero sí más delgado. Y algo que me gusta de Tiago Nunes es que trajo algo de lo suyo, dos jugadores brasileños que únicamente los conocía él y apuesta por ellos. Y son dos puestos importantes. Un central y un ‘9′, esto último que viene siendo un dolor de cabeza en Cristal desde la partida de Emanuel Herrera”, finalizó Morales.

Este sería el 'once' ideal de Nunes para la temporada 2023.

