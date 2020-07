Hace algunos días Juan Diego Gutiérrez fue anunciado como el flamante fichaje de Carlos Stein, equipo de Chiclayo que ascendió esta temporada a primera división y que ya arrancó con los entrenamientos para volver con todo al reinicio de la Liga 1, la cual está programada para el 7 de agosto.

En una entrevista con Depor, el exjugador de Universitario de Deportes conversó sobre su regreso al fútbol peruano y las razones principales por las que decidió fichar por Carlos Stein.

“Llegué a fines de junio a Perú, luego de que mi contrato en Oriente Petrolero terminara, me hice las respectivas pruebas de COVID-19 y estuve en cuarentena el tiempo establecido. La semana pasada llegué a Chiclayo y ya pasé la prueba molecular, estoy a la espera del resultado y que todo salga bien para empezar con los entrenamientos”, contó el volante.

“Tuve varias propuestas pero la de Carlos Stein fue la que me sedujo más porque conozco al técnico Orlando Lavalle desde muy pequeño, hasta puedo decir que crecimos juntos en la San Martín y eso me dio mucha confianza. Diego Manicero también me llamaba siempre y me convenció de venir”, añadió.

Por otro lado, el futbolista también aseguró que de primera impresión no estaba dentro de sus planes volver al fútbol peruano, sin embargo, contó que es lo mejor debido a la coyuntura actual. “Si tenía alguna propuesta del extranjero, la iba a analizar, pero por todo lo que está pasando sí quería volver a Perú y estar cerca de mi familia”, aseguró.

VIDEO RECOMENDADO

Ejercicios en casa: rutina de pecho y tríceps