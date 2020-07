Tras semanas de espera, Patricio Rubio firmó por Alianza Lima para esta y la siguiente temporada. El nuevo delantero íntimo aún no tiene fecha fija de llegada a Lima, pero cuenta los días para pisar suelo peruano y empaparse de la cultura peruana.

“He escuchado bastante de la historia de Alianza Lima, de la gente y lo linda que es. Pero no hay que dejar de mantener las expectativas altas, porque vengo a pelear por el club. Ojalá se pueda lograr cosas importantes. Quiero disfrutar del país, hacer muchos goles y ganarme un lugar en el equipo”, dijo Rubio en un Live de Instagram para el club.

Si bien sabe que llega a uno de los equipos más grandes del país, hubo motivos de peso que ayudaron a que se decidiera por ir a La Victoria. “El que estuviera el profe Mario Salas, que sea un equipo grande, el cariño de su hinchada, que me estuvo escribiendo desde antes de anunciarse la noticia y me hicieron sentir muy querido, ayudó a que me decidiera por Alianza”, detalló en la entrevista con Jesús Alzamora.

En Perú ya lo conocen

En la definición por grupos de la Copa Libertadores, Patricio Rubio fue el verdugo de Sporting Cristal, al anotar un ‘póker’ en el estadio Ester Roa Rebolledo, de Concepción, Desde aquella vez, su nombre quedó grabado en los celestes y que podría traer malos recuerdos cuando toque un próximo duelo entre Alianza Lima y el cuadro rimense.

“Soy el único chileno que ha hecho 4 goles en un solo partido de la Copa Libertadores, pero en el torneo nacional he hecho dos ‘póker’ más. Esperemos que se repita en Alianza”, comentó Rubio.

Mario Salas quería que esté en su equipo, no solo a su llegada a Perú, sino desde hace algunas temporadas. “Siempre me mantuve en contacto con Mario. Me tocó ser su verdugo muchas veces, pero siempre hubo cariño desde Barnechea. Y en el ultimo año se buscó jugar con él, pero no se dio. Ahora es la tercera vez que se intentó y se logró con Alianza”, explicó.

De acuerdo al propio Rubio, desde Lima se viene coordinando para que pueda tomar un vuelo humanitario, aunque lo hará sin su familia, ya que aún planea coordinar algunas cosas en la capital peruana antes de que su esposa y sus hijas hijas puedan llegar al país.

