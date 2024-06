La historia de Renato Tapia en el Celta de Vigo llegó a su fin. Hace más de una semana, en su último partido en el Estadio de Balaídos, el técnico Claudio Giráldez le dio la oportunidad al mediocampista de despedirse de la afición que lo ha visto crecer y lo ha apoyado en los últimos cuatro años. Su renovación, la cual hace unos meses atrás era una posibilidad, hoy es nula y el 30 de junio quedará libre para buscar un nuevo destino. Ofertas no le faltan al peruano más valioso (5 millones de euros) del momento según Transfermarkt. Su futuro, que se resolverá en las próximas semanas, seguiría ligado a España. En este panorama, Depor conversó con un periodista de Vigo para conocer la situación del jugador de la Selección Peruana, las opciones que maneja y cuál es el equipo donde tiene más posibilidades de llegar.

En Celta no contemplan “volver a comprarlo”

En conferencia de prensa, el director deportivo de Celta, Marco Garcés, señaló que buscar la permanencia del volante en el equipo “implicaría volver a comprarlo”, un desembolso de dinero que el club no tiene planeado hacer en este momento. Según el medio Faro de Vigo, el deportista nacional tiene altas pretensiones económicas. Además, existirá un cambio de jerarquías en el mediocampo en la siguiente temporada, con la irrupción del joven Damián Rodríguez (21 años) y la confianza que Giráldez le ha dado a Hugo Sotelo (20 años).

Víctor López, periodista de TV Galicia, le confirmó a Depor que terminó la etapa del jugador incaico en el club celtista. “En el Celta no va a seguir porque supone un fuerte desembolso su continuidad. Marco Garcés, el director de Celta, ha dicho que sería como volver a ficharlo y no contemplan hacer ese gasto porque hay otras prioridades en el club. Aquí queda desvinculado el día 30 de este mes”, apuntó.

Renato estuvo cuatro temporadas en Celta, en los que jugó un total de 120 partidos. No anotó un gol y dio dos asistencias. En la temporada 2020/21, inició de titular en los 32 partidos ligueros que disputó. “Hizo una enorme primera temporada, fue de más a menos. Este año empezó en la rampa de salida, luego se hizo un hueco en el equipo, pero las lesiones lo han complicado. Deja un buen recuerdo en los aficionados por su compromiso en todo momento. Solo destacó en su primer año”, agregó López.

Los registros de Renato Tapia en el Celta

Partidos jugados Partidos en LaLiga Partidos en Copa del Rey Titular Goles Asistencias TA TR 120 110 10 82 0 2 32 2

Renato Tapia jugó 21 partidos en LaLiga 2023-24. (Foto: Celta de Vigo)

El futuro de Renato Tapia está en España

Renato Tapia recuperó el nivel en este 2024. Su penúltimo técnico en clubes, el histórico español Rafael Benítez, lo puso como titular indiscutible en el Celta y no dudaba en elogiarlo cada vez que tenía la oportunidad. ‘Rafa’ sabía a la perfección que el peruano es polifuncional y rinde de la misma forma tanto en el mediocampo como en la defensa. Tiene buena salida, distribución y es muy aguerrido en la marca.

Víctor López tiene claro que el deseo del futbolista es quedarse en España. Y es que hay un detalle importante: está próximo a obtener la nacionalidad española y eso significa que dejará de ocupar plaza de extracomunitario la siguiente temporada. Ahora, existe el interés de diferentes clubes españoles, entre ellos el Osasuna y el Getafe; sin embargo, la propuesta más atractiva llega desde el otro extremo del país: la ciudad de Girona.

De acuerdo con el diario Marca, Girona Futbol Club lleva meses detrás de su fichaje, incluso desde el verano pasado, cuando existió la posibilidad de que el centrocampista saliese a cambio de un monto de dinero. Ahora que está libre, el peruano ha entablado comunicación con la dirigencia de la institución. Él también está muy interesado, pues tiene el objetivo de volver a jugar en la UEFA Champions League, el torneo de más prestigio a nivel clubes en el mundo.

¿Renato Tapia puede destacar en el Girona?

Cuatro años en España, jugando contra los mejores jugadores del mundo, han hecho que Renato Tapia madure y crezca como futbolista. También está la experiencia que tiene en la Selección Peruana, donde compite en las Eliminatorias más duras del mundo. Para Víctor López, el jugador podría estar en el once de cualquier club español. “Se habla ya en Girona de su contratación. Si tiene el nivel de la primera temporada (en Celta), puede ser un jugador importante en cualquier sitio. El Girona va a tener una plantilla amplia dado que va a disputar la Champions y él sería de mucha ayuda”, comentó.

¿Qué le puede aportar Tapia al equipo dirigido por Míchel Sánchez? Mucho esfuerzo físico y un buen manejo del balón en la medular junto al venezolano Yangel Herrera y el colombiano Jhon Solís. También está la posibilidad de que juegue con Oriol Romeu, quien está cerca de volver a Montilivi. Cabe mencionar que la inminente salida de Aleix García –es pretendido por Bayer Leverkusen y el inglés West Ham– dejará un vació que el jugador de la Blanquirroja podría completar.

Renato Tapia jugó cuatro temporada en el Celta de Vigo. (Foto: Getty Imagen)

¿Cuál es el CV de Renato Tapia?

Renato Tapia inició su carrera profesional en el Football Club Twente de Países Bajos, con el que debutó de forma oficial a los 19 años en la Eredivisie. En la campaña 2014/15, llegó a anotar cinco goles en la liga neerlandesa. Posteriormente pasó al Feyenoord de Róterdam, donde estaría por las próximas cinco temporadas -en una de ellas fue a Willem II en calidad de préstamo-. En ese club ganó cinco títulos, incluida una Eredivisie. Finalmente, a mediados de 2020, se confirmó su fichaje por el Celta de Vigo, donde ha permanecido hasta la actualidad.

Renato está enfocado en sacar su “mejor versión”

Esta semana, Renato Tapia se sumó a los entrenamientos de la Selección Peruana, con miras a los amistosos ante Paraguay y El Salvador. En una conferencia de prensa, el centrocampista manifestó que está dispuesto a jugar en la posición en la que elija el director técnico Jorge Fossati, y que está enfocado en dar su mejor versión, teniendo en cuenta que falta muy poco para el inicio de la Copa América de Estados Unidos –arranca el jueves 20 de junio–.

“Me da igual en dónde juegue, estoy tratando de darle mi mejor versión a la Selección. Si bien es cierto no he jugado los últimos partidos en Celta, fue por decisión técnica, pero estoy bien, tranquilo y con muchas ganas”, dijo el exjugador de Feyenoord a los medios de comunicación. “Tenemos que apuntar siempre a lo mejor y tratar de dejar el nombre de Perú en alto”, agregó.

Renato Tapia fue convocado por Jorge Fossati con miras a los amistosos de junio. (Foto: Selección Peruana)





