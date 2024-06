Cuando Jorge Fossati reveló su lista de convocados para los amistosos frente a Paraguay y El Salvador, previo a la Copa América de Estados Unidos, a muchos les sorprendió ver el nombre de Christian Cueva en calidad de invitado. Sin actividad futbolística desde octubre del año pasado –cuando todavía pertenecía a Alianza Lima– y una rodilla en recuperación tras su lesión ligamentaria, el ‘Nonno’ respaldó a ‘Aladino’ como su primera gran apuesta en este comienzo como entrenador de la Selección Peruana. A partir de este panorama surgen varias interrogantes. ¿Qué camino debería seguir el mediocampista? ¿Qué torneo se adapta mejor a sus necesidades actuales? ¿Cómo puede responderle positivamente a esta confianza que le está dando el técnico uruguayo?

La ‘Bicolor’, el primer paso

Si nos remitimos a los hechos, esta no es la primera vez que un futbolista sin equipo termina siendo llamado a la Selección Peruana. La última vez ocurrió en octubre del 2020, cuando Ricardo Gareca se la jugó por Jefferson Farfán y lo citó para el arranque de las Eliminatorias Qatar 2022, donde la ‘Blanquirroja’ enfrentó a Paraguay y Brasil. Por aquellos días la ‘Foquita’ se encontraba entrenando en la Videna como invitado, recuperándose del recrudecimiento de su lesión en la rodilla izquierda que lo molestó en la recta final de su carrera. El ‘Tigre’ se escudó en su experiencia ante la ausencia de Paolo Guerrero u otro ‘9’ de peso, e incluso jugó de titular ante la ‘Canarinha’.

Aunque el contexto es diferente, Jorge Fossati apeló a su espíritu paternalista para, desde su primera declaración como entrenador de la ‘Bicolor’, proteger a Christian Cueva. Más allá de los escándalos mediáticos de los que el trujillano fue protagonista a inicios de año, el ‘charrúa’ hizo oídos sordos a los cuestionamientos externos y solo se enfocó en arroparlo cada vez que le preguntaban por él. Con estos antecedentes, su convocatoria no fue algo de último momento, sino una decisión que el propio Fossati concretó después de haberla trabajado desde hace meses junto a su comando técnico.

En sentido, debido a que actualmente está sin equipo –rescindió su contrato con Al Fateh en febrero de este año, según informó su abogado, Julio García–, Cueva tiene que aprovechar esta oportunidad que está recibiendo desde la Videna para poco a poco retomar confianza. Si quiere que la rotura de ligamentos que sufrió en marzo del 2023 quede en el pasado, no solo basta con que cumpla con su rehabilitación, sino también con que empiece a tener ritmo de competencia. Si Fossati lo citó para esta fecha FIFA de junio, más allá de si lo lleva o no a la Copa América, está claro que le dará algunos minutos frente a Paraguay o El Salvador. Viendo cómo responde, recién ahí podríamos avizorar un futuro claro para él a nivel de clubes, ya que al fin y al cabo es adonde debe apuntar si quiere recuperar su regularidad.

Christian Cueva no marcó un solo gol en su segunda etapa en Alianza Lima. (Foto: Liga 1)

Una mirada al pasado

Cuando uno piensa en los mejores momentos de Christian Cueva como futbolista, estos están ligados en su gran mayoría a la Selección Peruana. Su relevancia en las Eliminatorias para los Mundiales de Rusia 2018 y Qatar 2022 hablan por él: nueve goles y cuatro asistencias, contabilizando solo esos dos procesos clasificatorios. Es evidente que en la ‘Blanquirroja’ se sintió más cómodo que en cualquier otro lado, no solo porque Ricardo Gareca lo respaldó incluso en sus momentos de mayor irregularidad, sino también porque el 4-2-3-1 del ‘Tigre’ estaba diseñado para que sobresalieran sus virtudes en favor del colectivo.

Así pues, a lo largo de su carrera deportiva han sido pocos los pasajes de estabilidad en cuanto a clubes. Sus inicios en la Universidad San Martín le permitió mostrarse ante los ojos de todos como el jugador que siempre ha sido: habilidoso, encarador, técnico y, como se diría en otros tiempos, ‘pericotero’. Sin embargo, a medida que fue creciendo, el apelativo de ‘Cuevita’ no le permitió madurar y empezó a acumular malas decisiones que no lo dejaron explotar más allá de ser ese volante que se paseó como si nada en nuestro fútbol.

Christian Cueva debutó en el 2009 en la Universidad San Martín. (Foto: Getty Images)

Su traspasos a la Universidad César Vallejo (2012), Unión Española (2013) y Rayo Vallecano (2013-14), solo lo llevaron a acumular experiencia, pero sin llegar a ser relevante. En el 2014 volvió al fútbol peruano para jugar por Alianza Lima, donde si bien tuvo algunos buenos partidos, sus conflictos con la hinchada y malos comportamientos durante el primer semestre del 2015 lo llevaron a marcharse sin pena ni gloria. Precisamente en ese mismo año Ricardo Gareca se cruzó en su vida y todo cambió para bien, pues su convocatoria a la Copa América de Chile coincidió con el despunte de su carrera en el Toluca de México.

De ahí en adelante todo fue ascendente para él. Sin duda alguna su mejor etapa en el extranjero la tuvo en São Paulo, entre el 2016 y mediados del 2018, registrando 19 goles y 17 asistencias en 87 partidos disputados. Fuera de las estadísticas, por aquellos días Christian Cueva fue feliz en Brasil, siendo el eje del ‘Tricolor’ y encandilando a la hinchada con una versión muy cercana a la que vimos en la Selección Peruana. No obstante, nuevamente se marchó por la puerta de atrás y partió al Krasnodar de Rusia para intentar reinventarse.

Después de ese interesante paso por São Paulo, Cueva tampoco se sintió cómodo en Rusia y transitó por clubes como Santos, Pachuca y Yeni Malatyaspor, hasta llegar a Al Fateh. En Arabia Saudita se reencontró nuevamente con su mejor versión, coincidiendo con sus buenas actuaciones en las Eliminatorias Qatar 2022. Los números otra vez hablaron por él: en 51 partidos disputados marcó 16 goles y dio 16 asistencias. Todo parecía encaminado para que hallara en el Medio Oriente esa estabilidad que tanto buscaba, sin embargo, la historia volvió a repetirse y entró en conflicto con el club árabe argumentando falta de pagos. Después de aclarar el tema, concretó su préstamo a Alianza Lima: su segunda etapa en La Victoria decepcionó al pueblo blanquiazul y se despidió en malos términos.

Club Tiempo Partidos jugados Goles anotados Asistencias San Martín 2008-2012 130 19 18 César Vallejo 2012 5 0 1 Unión Española 2013 17 0 1 Rayo Vallecano 2013-2014 2 0 0 Rayo Vallecano B 2013-2014 11 5 0 Alianza Lima 2014-2015 31 9 11 Toluca 2015-2016 49 6 7 São Paulo 2016-2018 87 19 17 Krasnodar 2018-2019 23 1 1 Pachuca 2020 3 0 0 Yeni Malatyaspor 2020-2021 8 0 1 Al Fateh 2020-2023 51 16 16 Alianza Lima 2023 27 0 1

El mejor nivel de Christian Cueva a nivel de clubes se vio en São Paulo. (Foto: São Paulo)

Una mirada al futuro

Ya que rescindió su vínculo con Al Fateh –el cual todavía finalizaba en el 2025–, actualmente Christian Cueva es jugador libre y puede negociar con cualquier club para darle un nuevo giro a su carrera deportiva. Tal como lo señaló su abogado Julio García en una reciente entrevista con Depor, si bien jugar en la Liga 1 es una posibilidad para él, su prioridad sigue siendo regresar al extranjero. “No vamos a negar que es una opción que pueda jugar en la Liga 1, aunque eso tendría que ser a partir del segundo semestre. Pero hoy por hoy la prioridad de Christian es jugar en el extranjero. Lo primero que necesita es estar al 100 % en su forma física y está en ese proceso”, señaló.

Para tener otra mirada sobre la situación, este diario conversó con Juan José Oré, experimentado entrenador de menores. Según su mirada, consideró que es importante que ‘Aladino’ empiece a competir independientemente del torneo, pues solo así irá dejando atrás los rezagos de su lesión. “En estos momentos cualquier liga es importante para él, porque lo primero que tiene que hacer él es ponerse bien físicamente y jugar, para así demostrar que no ha perdido sus cualidades. Eso es lo primero. Más allá de ir a una liga top, una mejor que otra, lo primero es que vaya a cualquier liga donde él pueda jugar. No jugar, no entrenar como se debe, no jugar un torneo, te baja física y futbolísticamente”, manifestó.

Asimismo, ‘JJ’ argumentó que no hay punto de comparación entre entrenar y jugar partidos oficiales, pues es ahí donde el futbolista pone en práctica sus cualidades, bajo presión y la exigencia que supone luchar por un campeonato. “Una cosa es entrenar y otra muy diferente jugar, sobre todo cuando es por partidos importantes, por los puntos. Es muy diferente, tienes que meter la pierna fuerte, correr, demostrar por qué te han traído y confían en ti”, aseveró.

Christian Cueva no disputa un partido oficial desde octubre del año pasado. (Foto: GEC)

En esa misma línea, el periodista Jesús Arias agregó que lo más importante para Cueva en estos momentos es jugar. Además, no cree que la Liga 1 sea una mala opción, por más que otros consideren que estar en el Perú es una tentación para él desde el tema disciplinario. “Lo más importante para Christian es jugar. Ahora que da la impresión que se ha recuperado de la lesión y el ‘profe’ Fossati’ lo ha puesto en la lista, es porque está bien y va a jugar. Yo no soy de los que piensan que no debería quedarse en el Perú porque está cerca de lo que lo distrae; no. Donde vaya, él tiene que estar enfocado en el fútbol y entiendo que es lo que le hace feliz. Si es así, la selección tiene muchas más posibilidades”, opinó.

El ‘Tanke’ es de la idea que, así como en su momento Ricardo Gareca puso las manos al fuego por Christian Cueva, consciente de lo que le podía dar en el campo de juego, Jorge Fossati está haciendo lo mismo para recuperarlo. “En la selección le ha funcionado al equipo, al técnico y a Cueva. Esto depende mucho del futbolista en principio, pero también de la capacidad de convencimiento del técnico. Los años de experiencia y las distintas situaciones que le ha tocado vivir al ‘profe’ Fossati, hacen que él esté convencido de que necesita recuperar al mejor Cueva. Si para eso tiene que ser paternalista, apapacharlo, está bien”, acotó.

Depor también conversó con Teddy Cardama, quien está en la vereda de enfrente respecto al respaldo que ha recibido Christian Cueva en estos últimos meses. “Imagino cómo se deben sentir algunos jugadores peruanos que están en competencia y que no han sido convocados. Para hacer las convocatorias, los técnicos del mundo decimos que convocamos a los que mejor están. Seguro quieren darle el apoyo, pero tampoco es una beneficencia la selección. Desde el lado humano dicen algunos, bueno, debería ser así para todos los jugadores seleccionables”, expuso el en tr enador nacional.

Entendiendo que el libro de pases de la Liga 1 se abre el 7 de julio, también le consultamos a la periodista Milena Merino qué piensa de esta posibilidad, pese a lo que recientemente vivió ‘Aladino’ en Alianza Lima. La comunicadora consideró que por el momento no ve factible que esto se dé, pues los clubes grandes donde él podría llegar están con sus planteles cerrados o al menos no se arriesgarían en ficharlo sabiendo las condiciones físicas en las que está. Así pues, apuntó hacia otros mercados de Sudamérica en donde él se sienta cómodo y, sobre todo, pueda demostrar que está al 100 % recuperado de su lesión.

“Yo veo imposible que Christian Cueva llegue a la Liga 1, porque los equipos grandes a los que él podría llegar están completos. Yo no sacaría a nadie para meter a Christian Cueva sabiendo cómo llega, independientemente de lo que pase en la Copa América. Creería que su mejor destino sería Sudamérica, en un fútbol que conoce, que domina y donde además ha sido importante como en Brasil. Quizá Colombia o Ecuador. 100 % recuperado, a Christian Cueva le bastan diez minutos para cambiar un partido. Va a depender de él. Al menos ahora, yo no le veo espacio en la Liga 1″, expuso.





