Alianza Universidad necesitaba ganar para seguir soñando con la posibilidad de permanecer en la Liga 1 en la próxima temporada. Sin embargo, el equipo huanuqueño cayó (2-1) ante Ayacucho FC y descendió a la Segunda División del fútbol peruano. Tras el partido, su entrenador, Julio César Uribe, conversó con la prensa y explicó que esto le servirá para aprender de cara al futuro.

“No hay reproche, hay malestar normal de todos y lo entiendo”, inició el DT. “Pero de cara al futuro, que las lágrimas de hoy se conviertan en las sonrisas de mañana. El mundo no se acaba aquí, es como recuperarme de lo que me ha tocado perder. Por lo que hizo el equipo no se merecía esto”, explicó el técnico.

Una de las imágenes que dejó el encuentro ante los ayacuchanos fue la molestia de Jack Durán tras su cambio, en donde el ‘Diamante’ se refirió al respecto: “Él tuvo una reacción y el árbitro le perdonó una expulsión, uno como entrenador tiene que reaccionar al cuidar que no lo vayan a expulsar, pero desafortunadamente le tocó salir, no hubo ninguna mala intención. Solo debo cuidar que por alguna mala actuación emocional me vaya a quedar con un hombre menos”.

Uribe tomó las riendas de Alianza Universidad en junio de este año con la consigna de salvarlo del descenso. “Hemos sido víctimas de nuestros propios errores y todo lo que intentamos ofensivamente no alcanzó. Fuimos muchas veces previsibles, tenemos que ser puntual en elaborar el equipo de acuerdo a los jugadores que tenemos. Todos lamentamos hoy el perder la categoría”, dijo el entrenador.

“Yo ya estoy muy grande para estas cosas, somos honestos con los jugadores, estamos para ayudarlos, los respetamos como seres humanos, valoramos sus esfuerzos, pero creo que tengo una muy buena base, pero hay que hacerla fuerte, esa base necesita seis o siete jugadores de categoría y posiblemente regresar el próximo año y así te olvidas lo sucedido hoy”, concluyó.

Tras su derrota ante Ayacucho FC, Alianza Universidad quedó último en la tabla acumulada de la Liga 1. Con 23 puntos está sentenciado a jugar la Segunda División del fútbol peruano la próxima temporada junto a la Universidad San Martín.





Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.





TE PUEDE INTERESAR