Sporting Cristal cerró su participación en la Fase 2 con un empate 1-1 ante Sport Boys. Resultado con el que los celestes terminaron como líderes de la tabla acumulada por cuarto año consecutivo. Tras el choque ante la ‘Misilera’, Roberto Mosquera señaló que llegan fortalecidos a la final del campeonato ante Alianza Lima.

“Estamos fuertísimos, este es un equipo que no se quiebra con nada, ahora nos han hecho un gol faltando siete minutos y el equipo no perdió el orden, jugamos y jugamos hasta que penetramos a la defensa del Boys”, sostuvo el DT en diálogo con GOLPEU.

Aunque no pudieron ganar la Fase 2, quedando a 14 puntos de los blanquiazules, ‘Mou’ afirmó que ya pasaron la página, pese a tener resultados adversos durante esta fase del torneo.

“Hemos hablado de ese tema, lo normal es que haya un bajón, el tema es no tener un bajón en las finales. Nosotros no elegimos los bajones tampoco. Le ganamos a Alianza con el mayor de nuestros brillos, hicimos un gran primer tiempo, después controlamos y ganamos con justicia. Vamos a llegar bien preparados, hay un tiempo suficiente para recuperar fuerzas, este es un equipo de carácter que siempre intenta jugar bien y eso no se rescata como se debería pero la manera en la que jugamos es como siempre se ha jugado en el Perú”, manifestó.

En otro orden de cosas, Mosquera se tomó un tiempo para felicitar a Sport Boys e Ytalo Manzo (DT), recordando que este último fue su dirigido hace varias temporadas.

“Felicitar a Boys, regresa a un concierto internacional, me abracé con Ytalo Manzo, fui su técnico en Bolognesi, es una excelente persona, he visto su preparación y ahora está dando una buena imagen, es un entrenador joven con buena proyección”, cerró.









