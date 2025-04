Los problemas económicos de los clubes del fútbol peruano no son ajenos a la Liga 1 y Liga 2, y tampoco para Roberto Silva Pro, presidente de la Agremiación de Futbolistas (SAFAP). Es más, ve complicado el panorama para lo que resta de la temporada. “Prevemos que sea uno de los años más complicados porque los problemas que se están viendo venir no son menores, no son superficiales, son problemas de fondo, asociados al presupuesto del fútbol en general”, argumentó el también exfutbolista en Radio Ovación.

“Hemos empezado teniendo desacuerdos por incumplimiento de acuerdos que habíamos tenido previos con la Federación como la duración de la Liga 2 y creemos que todo está asociado a lo mismo, a los ingresos por derechos de televisión, al cambio de modelo y que nosotros en algún momento dijimos que era un escenario muy posible que pase. Va a ser un año duro, seguramente el más duro de los últimos 15 o 20 años”, comentó Silva Pro.

A la par, aseguró que “tenemos reuniones constantes con la Federación, con Agustín Lozano en particular. Cada tanto tiempo nos sentamos a conversar sobre diferentes puntos, de los derechos de televisión no mucho porque no es algo que nos compete a nosotros, es de los clubes y sus presupuestos, que nos afecta a nosotros pero es un tema que los clubes tienen que liderar cualquier inconveniente o solicitud. Nosotros damos nuestra opinión pero no es algo que nos competa directamente”.

De paso, habló de la garantías que deben tener los futbolistas. “Entendíamos que este nuevo modelo incluía una garantía que por lo menos cubra un año de presupuesto que iban a recibir los clubes y te daba cierta tranquilidad para la toda la temporada. Lo que nosotros exigimos es que los clubes exijan la existencia de esa garantía porque eso puede garantizar un poco de estabilidad, no puede pasar que se rompa esto de la noche a la mañana y quedemos todos colgados”, aseveró.

¿Y el problema de Licencias?

“Tenemos un tema que no es menor y que es muy delicado que es el sistema de Licencias, nosotros hemos conseguido con los años que sea un sistema que controle y ponga parámetros y límites a los clubes y condiciones para que puedan participar en Liga 1 y es fundamental el control de las planillas, el control oportuno de los pagos y las sanciones respectivas relacionadas al incumplimiento de esos puntos”, declaró Roberto Silva Pro.

Además, comentó: “El directorio de la Federación le ha dado potestad a la Secretaría General, a la señora Sabrina Martins, que ella determine la fecha de corte de fiscalización de esos puntos y ella ha decidido establecer que los sueldos de enero se fiscalicen el 31 de marzo, dos meses después. Es una aberración al sistema, es una destrucción del sistema y es una competencia desleal para los que sí están al día, destruye todo tipo de control y los jugadores de fútbol no estamos dispuestos a permitir porque entonces no existiría sanción por retrasos”.

“Lo cierto es que hoy en día ese atraso todavía no se materializa de manera concreta, con un par de excepciones que han tenido algunos días de atraso y que los jugadores han entendido por la coyuntura. Yo hablaba del potencial que podría generarse a raíz de la flexibilización en el sistema de control, el día que se materialice y no cumplan vamos a tener que tomar una decisión de acciones que haga que se respeten los contratos como están establecidos”, argumentó el líder de los Agremiados.

Además, los casos de Ayacucho FC y Binacional siguen en el tapete. “Ayacucho se ha enderezado, Binacional no está en exceso atrasado con su planilla actual pero no está cumpliendo un convenio de pagos del año pasado y que arrastra una parte del anteaño y eso es parte del problema que estamos diciendo, porque si retrasan la fecha de flexibilización tendríamos a un Binacional que está atrasado en sus pagos pero que no tiene ningún efecto en su parte deportiva, versus aquellos que sí están cumpliendo y están ordenados, es competencia desleal. Binacional está en falta y está en una falta no menor y se lo venimos diciendo hace tiempo, tiene que recibir las sanciones que corresponde, sino vamos a entrar a tierra de nadie, donde el incumplimiento reina y tenemos reclamos en instancias superiores como el TAS”, finalizó.

