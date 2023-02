Depor contactó a Marcos Lliuya, uno de los líderes del ‘Rojo Matador’, para conocer la actualidad del club de cara al inicio de la competencia, donde debutarán este viernes ante Cusco FC. “Arrancar en la Liga 1 nos ayudará bastante para afrontar el partido con Nacional”, nos dijo. Además, habló sobre la Selección Peruana, donde fue convocado en setiembre a la lista selectiva de Juan Reynoso. Sabe que en Videna lo siguen de cerca y es del gusto del comando técnico.

¿Cuál es el ánimo del equipo de cara al debut en la Fase 1 de la Copa Libertadores?

Ya hemos conversado con el grupo y el cuerpo técnico acerca del torneo que iniciará este fin de semana. La verdad que es bastante bueno para nosotros porque no tuvimos partidos amistosos, solo hemos jugado entre nosotros y contra la reserva. Entonces creo que arrancar en la Liga 1 nos ayudará bastante para lo que se viene, que será el partido ante Nacional de Paraguay.

¿Por qué no se llegó a concretar ningún amistoso de pretemporada?

Creo que los encargados tuvieron algunas conversaciones para ir a Lima, pero no se concretó. A nosotros nos comunicaron que viajábamos a Lima la semana pasada, pero después por los temas coyunturales que atraviesa el país no pudimos viajar. Por eso estuvimos jugando entre nosotros, contra la reserva. Con ADT, que es de la región, quedaron ahora último, pero tampoco se dio.

Visitarán a Cusco FC, ¿el equipo empezó la semana entrenando como que se iba a jugar o esta decisión toma por sorpresa al grupo en cuanto a la planificación?

El entrenador Mifflin (Bermúdez) nos dijo que sí se iba a jugar. Pero la verdad que nadie esperaba eso por la actual situación. Ahora nos toca preparar el partido para visitar a Cusco FC. Lo bueno que hemos trabajado bien, así que nos toca estar ahí, tenemos que dar lo mejor.

Aún hay incertidumbre sobre si el encuentro copero se juega en Huancayo este martes 7 de febrero. Se habla de Lima como localía, ¿eso afecta sus planes?

La verdad a nosotros no nos han comunicado nada sobre eso. Pero creo que sí se juega en Lima sería algo incómodo para el plantel, porque nosotros estamos aclimatados a la altura, y el equipo paraguayo no. Pero si nos toca jugar en Lima hay que afrontar de la mejor manera el partido. Y luego sacar un buen resultado en Paraguay.

Hay cierta desventaja futbolística ante Nacional de Paraguay, el rival copero, teniendo en cuenta que la liga paraguaya ya arrancó…

Ellos vienen con muchos partidos, con amistosos encima, también con su liga. Incluso ganaron 3-1 a Guaireña en el debut, nosotros hemos estado pendiente de ellos. Huancayo quería también tener partidos de preparación, pero bueno ya está. Nos toca ir este viernes a Cusco a sacar un buen resultado para luego estar motivados este martes 7 ante Nacional.

¿Qué comentaba el grupo junto al ‘profe’ Bermúdez sobre el no jugar amistosos? ¿Seguro fue un dolor de cabeza?

Todos los compañeros queríamos tener amistosos, el ‘profe’ también, pero bueno las cosas no se dieron. Igual, estamos preparados para la Libertadores, hicimos una buena pretemporada, y vamos a sacar un buen resultado. No tuvimos fútbol con equipos de la Liga 1, pero no tenemos excusa.

¿Qué opinión te merece esta lucha por los derechos de TV? El hecho de que hayan dos bandos de clubes, por ahora, y no llegan a un consenso con la FPF…

Ese tema no sabría qué decirte. Los jugadores tenemos contrato con el club, dependemos de eso, así que nosotros tenemos que acatar lo que nos digan los dirigentes . La verdad sobre los equipos que no llegan a un acuerdo, no sé cuál será el problema, espero que todo se solucione pronto, por el bien del fútbol peruano. Para que esto empiece de una vez, y el torneo sea bonito.

Sobre el tema fútbol, ¿cómo ves al equipo? ¿Lo sientes más reforzado que el último año?

Se ha formado un muy buen grupo. Han llegado buenos compañeros. Hemos trabajado bien, nos estamos entendiendo de la mejor manera. Vamos a pelear porque el año pasado nos quedamos a un pasito de campeonar. Estamos motivados para dar lo mejor y luchar por el título.

¿Cómo va la sociedad con Donald Millán, un jugador de similares características a las tuyas? ¿Pueden convivir juntos dentro de un mismo once?

Sí, nos estamos entendiendo bastante bien. Donald es un gran jugador, el ‘profe’ Bermúdez nos está probando, buscando lo mejor para formar un gran ‘once’.

¿Tienes la espina de llegar a un equipo grande?

Yo vengo trabajando de la mejor manera año tras año. Esforzándome y tratando de mejorar lo que me falta. Claro que me gustaría. Pero para eso hay que trabajar, en el momento que se dé, tengo que estar preparado.

De superar la fase 1 de la Copa Libertadores, enfrentarían a Sporting Cristal... ¿es una ventaja enfrentar a un rival peruano?

Sabemos que Sporting Cristal es un rival fuerte, siempre propone donde vaya. Yo no creo que sea una ventaja. Siempre que vinieron a Huancayo nos hicieron partido. Creo incluso que será más complicado, porque ellos también nos conocen muy bien.

El año pasado estuviste convocado a una lista selectiva por Juan Reynoso, ¿tu misión es llegar a debutar este año con la bicolor?

Claro que sí. Para eso estoy trabajando. Quiero empezar bien este año. Si se da la oportunidad de vestir esa camiseta blanquirroja, que de verdad es un privilegio, hay que estar listos al 100%.

¿Cuál es el mensaje para el hincha de Huancayo, más allá de las dificultades de inicios de año, de cara a un nuevo debut en un torneo internacional?

Que nos sigan apoyando. Este año nosotros estamos muy motivados. Estamos con la espina del 2022 que nos quedamos cerca del título. Y que cada vez que jugamos de local, que siempre hagan sentir al rival que Huancayo es fuerte.

