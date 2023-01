Luis Abram

El defensa central alcanzó su mayor valor cuando estuvo en el Vélez Sarsfield de Argentina, llegando a costar 8.500.000 millones de euros en 2019. Posteriormente, fue vendido al Granada de España y, mientras militaba en el club rojiblanco, su precio bordeó los 7.000.000 de euros. A inicios del 2022, arribó al Cruz Azul de la Liga MX, en condición de préstamo, a pedido del entonces técnico cementero Juan Reynoso. Allí, en México, Abram tenía continuidad, pero los posteriores cambios en la dirección técnica lo afectaron. Pronto, dejó de ser considerado titular.

De hecho, desde la jornada 11 del Apertura 2022 (en la segunda mitad del año pasado), Abram o no era convocado o era suplente. Recién pudo jugar en las fechas 15 y 17. ¿Y cuánto tiempo estuvo en la cancha? 1 y 45 minutos, respectivamente. Luego, en la liguilla pudo disputar tres partidos con los ‘cementeros’, en todos arrancó desde el inicio, pero en el tercero su equipo cayó goleado 3-0 por Monterrey. Ese fue el último cotejo de Abram con el cuadro mexicano. Su club decidió no comprarlo y tuvo que retornar al Granada. Hoy el precio de Abram es de 4.000.0000 de euros, según Transfermarkt.

Evolución del valor en el mercado de Luis Abram: Sporting Cristal, Vélez Sarsfield, Granada y Cruz Azul. (Imagen: Transfermarkt)

Alessandro Burlamaqui

Nació en Lima, pero cuando tenía un año se mudó a España, donde ha realizado toda su carrera futbolística. Aun así, siente un amor grande por el Perú. De hecho, en 2019 disputó el Sudamericano Sub 17 con la bicolor. Por su habilidad, en el 2015 llegó al R. C. D. Espanyol y cuatro años después fue escogido por el medio inglés The Guardian como uno de los 60 mejores jóvenes talentos en el mundo. Posteriormente, en julio de 2021, fue fichado por el Valencia, uno de los grandes clubes de España, donde jugó amistosos de pretemporada. Intentó meterse al primer equipo, pero no lo consiguió.

Sí tuvo algunos cotejos en la filial de los ‘chés’. Sin embargo, necesitaba minutos para seguir creciendo, así que buscó ser cedido a otro equipo y, para la temporada 2022-23, en julio del 2022, aterrizó en el CD Badajoz, de la tercera de España. Sin embargo, el último fin de semana, este club anunció la salida del volante peruano. Lo bueno es que Burlamaqui no se ha quedado en el aire mucho tiempo, pues ya tiene un nuevo equipo: jugará en el Intercity, también de la tercera división, hasta el final de temporada. Arriba en condición de préstamo tras un acuerdo con el Valencia. Eso sí, espera despegar. Su actual valor es de 50.000 euros.

Cristian Benavente

En su primera etapa en el Royal Charleroi de Bélgica, Benavente tuvo regularidad y su valor en el mercado rondaba los 5.500.000 euros. Pero su desempeño decayó en los siguientes años, pasando por varios equipos como el Pyramids F. C. de Egipto, el Nantes de Francia y el Royal Antwerp belga; nunca pudo consolidarse en ninguno de ellos. Tuvo una segunda etapa en el Charleroi, aunque no logró destacar, hasta que regresó al Pyramids. Sin embargo, el comando técnico de la escuadra egipcia no lo iba a tener en cuenta, por que el ‘Chaval’ pasó casi un año sin disputar algún cotejo oficial.

A inicios de 2022, aterrizó en Alianza Lima y para mediados de ese año su precio era de 900.000 euros. No fue determinante en el conjunto íntimo y no pudo disputar las últimas fechas del Clausura ni los Playoffs por lesión (aunque durante el campeonato sí anotó 6 goles y dio 2 asistencias). Al día de hoy, ha renovado con el cuadro victoriano para la temporada 2023. Y su actual valor en el mercado es de 875.000 euros, casi 80% menos de lo que valía hace tres años.

Evolución del valor en el mercado de Cristian Benavente: Real Madrid Castilla, Milton Keynes Dons FC, Royal Charleroi, Pyramids FC, FC Nantes, Royal Antwerp, Royal Charleroi, Pyramids FC y Alianza Lima. (Imagen: Transfermarkt)

Paolo Guerrero

Al ‘Depredador’ le perjudicó la lesión que sufrió en su rodilla derecha en agosto del 2020, durante un partido de su entonces club, el Inter de Porto Alegre. Desde entonces, comenzó su calvario, pues no podía recuperarse del todo y cuando parecía que ya estaba listo, volvía a recaer. Así fue en octubre de 2021, cuando ante Chile, en un encuentro de Eliminatorias, recayó de su lesión. Tras este episodio, el ‘Colorado’ rescindió contrato con el atacante nacional.

Cuando arribó al Inter, según Transfermarkt, valía 3.000.000 de euros y cuando salió su valor era de 750 mil. Tuvo que pasar por un largo proceso de recuperación. Una vez superada la lesión, fue fichado por el Avaí de Brasil, donde no sobresalió ni anotó un solo gol. Su precio en el mercado se siguió devaluando hasta llegar a 250 mil euros. Actualmente, se encuentra en el Racing de Argentina y su valor bordea los 200 mil.

Evolución del valor en el mercado de Paolo Guerrero: Bayern Munich, Hamburgo SV, Corinthians, Flamengo, Internacional y Avaí FC. (Imagen: Transfermarkt)

Percy Prado

Nació en Lima, pero a los 4 años se mudó a Francia por motivos laborales por parte de sus padres. Desde pequeño, mostró su habilidad con el balón y, a los 6, fue observado por un cazatalentos que lo llevó al FC Nantes. En los ‘canarios’, paso por las divisiones menores y también por cuadro B del club, hasta que en la temporada 2019-20 fue ascendido al equipo principal, con el que disputó 3 partidos de la Ligue 1.

Enfrentó al Rennes, al Dijon y al PSG entonces encabezado por Kylian Mbappé y Angel Di María. No obstante, a mediados del 2020, luego de que finalizará el torneo galo, su club optó por no renovarle el contrato y se quedó sin equipo. Meses después llamó la atención de Sporting Cristal y fue contratado por los rimenses en enero de 2021.

Su fichaje causó interés en el fútbol rojiblanco, pues Prado había jugado en una liga importante como la francesa, pero en Perú no cumplió con las expectativas. Tuvo un paso discreto por el conjunto celeste, disputando solo 5 cotejos. En enero de 2022, Cristal y el franco-peruano rescindieron contrato de mutuo acuerdo y se mantuvo como agente libre en los siguientes meses. De acuerdo a Transfermarkt, Prado vale hoy 275 mil euros, aunque en estos momentos se encuentra alejado del fútbol. Y es que el lateral derecho, de 26 años, ha sido fichado por Nantes Metropole, un equipo francés de futsal. Allí busca resurgir.

Yordy Reyna

Desde el 2017, Yordy Reyna juega en la MLS. Estuvo, primero, en los Vancouver Whitecaps, luego se trasladó al D. C. United y, finalmente, al Charlotte F. C. A fines de noviembre del 2019, con los Whitecaps llegó a costar 950.000 euros, pero pasaron los meses y los años, y su precio se ha ido devaluando. Hoy, en Charlotte FC, cuesta 500 mil euros. Y probablemente bajará más, pues el comando técnico de su club le ha dicho que no contará con él para la campaña de este 2023.

“No es un jugador con el que cuente para la temporada 2023. Me gusta Yordy y tuvimos una conversación. Algunas veces, de manera profesional, no podemos decir cosas de la misma forma a todos los jugadores. Es parte del fútbol, tenemos que movernos y enfocarnos en los jugadores y perfiles que tenemos”, dijo el entrenador Christian Lattanzio. Se veía venir, pues en los últimos meses de la temporada 2022, bajo el mando de Lattanzio, Reyna había dejado de ser titular y había vuelto a ocupar la banca de suplentes, a veces ingresaba durante el segundo tiempo. Ahora, con 29 años, Yordy debe buscar un nuevo equipo.

Evolución del valor en el mercado de Yordy Reyna: Red Bull Salzburg, SV Grödig, Vancouver Whitecaps, DC United y Charlotte FC. (Imagen: Transfermarkt)













Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.