Además, ‘Mostaza’, quien vacaciona junto a su familia en las playas de La Plata y el año pasado dirigió a Defensores Unidos de la Segunda División del fútbol argentino, recordó los encuentros futbolísticos que tuvo defendiendo a la ‘Albiceleste’ y a al equipo ‘Millonario’ frente al ‘equipo de todos’ liderado por Teófilo Cubillas, Héctor Chumpitaz, Roberto Chale, Julio Meléndez, entre otros personajes de nuestro fútbol. En otro momento, el técnico confesó que extraña a Ricardo Gareca al mando de la selección peruana.

¿Qué le pareció la contratación de Paolo Guerrero a su querido Racing Club de Avellaneda?

Es un gran jugador. Un ‘9′ de jerarquía, de mucha habilidad, que tiene gol, buen giro y sabe jugar de espaldas al arco, es un jugador completo. Es una buena incorporación para Racing. No sé la continuidad que venía teniendo en otro equipo (Avaí de Brasil), pero las condiciones que tiene, las sabe todo el mundo. Es un jugador de categoría.

Fernando Gago llevará de a poco su debut en la ‘Academia’...

Es un referente dentro y fuera del campo. Son esos caudillos positivos que hay. A Racing le irá muy bien, pues tiene mucha jerarquía como futbolista y como referente dentro del vestuario.

Paolo Guerrero, por su juego y carácter, encaja en el perfil del jugador de Racing...

No tendrá ningún problema. Racing es un equipo que sabe jugar al fútbol. Además, el jugador peruano técnicamente es muy dotado, con una técnica muy parecida a la nuestra, a la brasileña, así que no tendrá ningún problema en adaptarse al equipo. Conociendo a sus compañeros, se adaptará perfectamente a Racing y al fútbol argentino.

'Mostaza' Merlo ganó 7 campeonatos locales con River Plate, en su etapa de futbolista. Dirigió también a Estudiantes, Rosario Central, entre otros clubes de Argentina. (Foto: Olé)

El hincha de la ‘Academia’ es muy pasional, hay gran expectativa en el goleador histórico de la selección peruana...

Racing apostará por la Copa Libertadores de América, así que vino bien la incorporación de Paolo Guerrero . El equipo se conformará mejor con su llegada.

Usted lo vio nacer futbolísticamente a Diego Milito, ídolo de Racing, y Paolo Guerrero llevará su camiseta histórica número 22...

Diego Milito fue un jugador formidable. Sí, yo lo tuve de ‘chiquilín’, y bueno, día a día fue evolucionado como futbolista. A nosotros nos dio satisfacciones en Racing, y después en Inter de Italia, también volvió a Racing. Es un ídolo, pero Paolo Guerrero también le dará muchas alegrías a la gente de Racing, que es muy pasional.

Será la primera experiencia de Paolo Guerrero en el fútbol argentino...

Jugará sin problemas. Acá en Racing, la gente también lo apoyará. Paolo es un jugador de despliegue, que va a todas las divididas, lucha cada jugada como si fuera la última, así que se ganará enseguida a la gente de Racing, y no le costará la adaptación al fútbol de acá. Ha sido fenomenal que haya llegado a Racing.

¿Qué recuerdos de los enfrentamientos dentro del campo con los seleccionados peruanos de su época como futbolista?

Uy, en el año 1962 jugué en Lima contra la famosa selección de Perú que fue al Mundial de México 70. La selección de Teófilo Cubillas, Chale, Mifflin, Chumpitaz, Meléndez, un equipo fenomenal. Tuve la suerte de enfrentar a esos grandes jugadores que tuvo Perú. Después con River Plate enfrenté a Universitario de Deportes, recuerdo mucho a Chumpitaz. Por eso conozco a algunos peruanos y los respeto mucho por la gran técnica que tienen. Son jugadores que tenían mucha jerarquía.

¿Fue tentado para dirigir algún club peruano?

Sí, en algún momento, a través de empresarios, pero no se concretó. No recuerdo los motivos, pero para mí hubiese sido un gusto bárbaro dirigir en el fútbol peruano.

¿Recuerda qué equipo intentó comunicarse con usted a través de empresarios?

No recuerdo, tampoco quiero equivocarme por el nombre del club.

Como hombre de fútbol: ¿Qué le falta a los clubes peruanos para ser protagonistas en torneos internacionales?

Me extraña muchísimo, ya que Perú tiene equipos de jerarquía. Yo siempre respeté al jugador peruano por la técnica, pero me extraña mucho que no tengan la Copa.

A nivel de selección, ocurre todo lo contrario, aunque ahora esperemos volver a otro Mundial con un técnico peruano como es Juan Reynoso...

Ricardo Gareca es el técnico ideal de Perú. Lástima que no haya renovado, ya que es un técnico que dio grandes satisfacciones al fútbol peruano. Yo creo que si hubiese continuado el proceso, Perú ya estaría en próximo Mundial. Es un técnico que está capacitado para dirigir a cualquier selección del mundo.

¿Cómo vivió el Mundial que logró su selección en Qatar liderada por Lionel Messi?

Somos campeones del fútbol jugando buen fútbol, y con un Lionel Messi brillante, que fue fundamental para ganar esa Copa del Mundo que tanto festejamos acá los argentinos. Estamos muy contentos.

A sus 72 años, continúa dirigiendo en su país...

Sí, estuve dirigiendo hasta el año pasado (2022) en un club de Nacional B de acá en Argentina (Defensores Unidos). Gracias por la comunicación, un abrazo grande a toda la gente de Perú, y que se mejore todo en su país.





