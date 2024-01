Alianza Lima vs. Once Caldas chocan EN VIVO y EN DIRECTO por la ‘Noche Blanquiazul’ desde el Estadio Nacional, programado para el lunes 15 de enero desde las 9:00 p.m. Para seguir la transmisión de este compromiso deberás conectarte a la señal de Liga 1 MAX, disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV y Best Cable, así como en su versión de streaming vía Liga 1 Play. Los dirigidos por Alejandro Restrepo tendrán su primera prueba internacional, luego de disputar un par de duelos de preparación frente a la Selección Peruana Sub-23 y Sport Boys. Si no tienes cómo ver este partido, no te olvides que podrás vivir todos los detalles a través de las plataformas digitales de Depor.

Alianza Lima y Once Caldas juegan por la 'Noche Blanquiazul'. (Video: Alianza Lima)