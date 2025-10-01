Desde el Estadio Alejandro Villanueva, vs. chocan EN VIVO y EN DIRECTO por la jornada 12 del . Según la programación de la Liga Profesional de Fútbol, el partido está pactado para las 8:30 p.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Argentina, Brasil y Uruguay) del miércoles 1 de octubre del 2025. La transmisión estará a cargo de L1 MAX (antes Liga 1 MAX). canal disponible en DIRECTV, DGO, L1 Play, Zapping, Fanatiz y Claro TV. ¡Se avecina un partidazo en Matute y no te lo puedes perder!

Alianza Lima vs. Atlético Grau se enfrentan por la Liga 1 2025. (Video: L1 MAX)
Alianza Lima vs. Atlético Grau se enfrentan por la Liga 1 2025. (Video: L1 MAX)

TAGS RELACIONADOS