Después de un fin de semana intenso, el Torneo Clausura no se destine y nuevamente tendremos una nueva jornada en la Liga 1 2025. Con Universitario de Deportes afianzado en la punta de la tabla de posiciones, esta fecha 12 pinta decisiva para ver si los cremas cederán terreno y sus escoltas empezarán a meterles presión. Revisa todos los detalles de los partidos y cómo se van moviendo las ubicaciones en el campeonato.

La fecha 12 comenzará el lunes 29 de septiembre con dos encuentros. El primer de ellos se disputará desde la 1:00 p.m. en el Estadio Municipal Germán Contreras Jara de Cajabamba, donde UTC hará de local frente a Los Chankas. El cuadro cajamarquino está peleando por no descender y necesita hacerse fuerte en casa para seguir sumando en su lucha por evitar perder la categoría.

El otro encuentro del lunes tendrá lugar en el Estadio Alberto Gallardo, donde Sporting Cristal recibirá a Ayacucho FC desde las 3:15 p.m. Los rimenses descansaron en la jornada pasada, por lo hay que recordar que en su último partido perdieron por 2-1 en su visita a Juan Pablo II; ahora no tienen margen de error y están obligados a vencer a los ‘Zorros’.

El martes 30 de septiembre tendremos tres partidos más en el calendario. A la 1:00 p.m. en la ‘Incontrastable’, Sport Huancayo recibirá a Alianza Universidad con la consigna de ganar en casa. Luego, desde las 3:15 p.m., Juan Pablo II College enfrentarán a ADT en su Complejo Deportivo ubicado en Chongoyape; los dirigidos por Santiago Acasiete quieren recuperarse de su última caída ante Ayacucho FC.

Posteriormente en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, Cusco FC chocará con Deportivo Garcilaso desde las 7:30 p.m. Los dorados siguen en la pelea por el Torneo Clausura y si quieren dejar atrás su última derrota a manos de Universitario, deben vencer al ‘Pedacito de Cielo’ en la ciudad imperial.

Los compadres tendrán acción el miércoles 1 de octubre. En primera instancia, Universitario visitará a Alianza Atlético desde las 6:00 p.m. en el Estadio Mansiche, buscando una nueva victoria. Luego, desde las 8:30 p.m. en el Estadio Alejandro Villanueva, Alianza Lima enfrentará a Atlético Grau; los íntimos están pasando por un mal presente y solo les sirve la victoria.

Cerrando esta décimo segunda jornada, tendremos un clásico del sur en el Estadio Monumental de la UNSA: el jueves 1 de octubre desde las 7:30 p.m., Melgar medirá fuerzas con Cienciano. Ojo, toma en cuenta que Sport Boys y Comerciantes Unidos serán los clubes que descansarán en esta fecha.

Partidos de la fecha 12 del Torneo Clausura 2025:

FECHA HORA PARTIDO ESTADIO CANAL 29/09 1:00 p.m. UTC vs. Los Chankas Municipal Germán Contreras Jara L1 MAX 29/09 3:15 p.m. Sporting Cristal vs. Ayacucho FC Alberto Gallardo L1 MAX 30/09 1:00 p.m. Sport Huancayo vs. Alianza Universidad IPD de Huancayo L1 MAX 30/09 3:!5 p.m. Juan Pablo II vs. ADT CD Juan Pablo II College L1 MAX 29/09 7:30 p.m. Cusco FC vs. Deportivo Garcilaso Inca Garcilaso de la Vega L1 MAX 01/10 6:00 p.m. Alianza Atlético vs. Universitario Mansiche L1 MAX 01/10 8:30 p.m. Alianza Lima vs. Atlético Grau Alejandro Villanueva L1 MAX 02/10 7:30 p.m. Melgar vs. Cienciano Monumental de la UNSA L1 MAX

Descansan: Sport Boys y Comerciantes Unidos.

Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2025:

Puesto Equipo PJ PG PE PP GF GC DG PUNTOS 1 Universitario* 10 7 3 0 18 8 10 24 2 Cusco FC 8 6 1 2 13 8 5 19 3 Garcilaso 10 4 6 0 14 8 6 18 4 Sporting Cristal * 9 4 4 1 15 5 10 16 5 ADT 10 5 1 4 11 12 -1 16 6 Alianza Lima 10 4 3 3 15 11 4 15 7 Cienciano 10 4 3 3 16 13 3 15 8 Melgar 11 3 5 3 16 13 3 14 9 Atlético Grau* 10 4 2 4 15 13 2 14 10 Sport Huancayo 11 3 3 5 17 19 -2 12 11 Comerciantes Unidos 10 3 3 4 11 15 -4 12 12 Los Chankas 8 4 0 4 12 20 -8 12 13 Alianza Atlético 9 2 4 3 6 4 2 10 14 Juan Pablo II 9 2 4 3 8 10 -2 10 15 Ayacucho FC 10 3 1 6 8 14 -6 10 16 Alianza Universidad* 10 3 1 6 11 18 -7 10 17 Sport Boys 11 2 3 6 8 15 -7 9 18 UTC * 9 0 3 6 6 14 -8 3 19 Binacional * 0 0 0 0 0 0 0 0

* Binacional fue excluido de la Liga 1, luego de que la FPF acatara la nulidad de la medida cautelar que devolvía al club juliaqueño a Primera División. Por lo tanto, todos sus partidos disputados en el Torneo Clausura quedaron anulados.

Tabla de posiciones acumulada de la Liga 1 2025:

Puesto Equipo PJ PG PE PP GF GC DG PUNTOS 1 Universitario 28 19 6 3 56 20 36 60 2 Cusco FC * 27 16 5 6 47 28 19 53 3 Alianza Lima 28 15 7 6 38 22 16 52 4 Sporting Cristal * 27 14 6 7 46 29 17 48 5 Garcilaso 28 12 9 7 42 27 15 45 6 Melgar 29 11 12 6 44 33 11 45 7 Alianza Atlético * 27 13 5 9 34 22 12 44 8 Sport Huancayo 29 12 6 11 40 40 0 42 9 ADT 28 11 7 10 35 42 -7 40 10 Cienciano 28 9 11 8 45 38 7 38 11 Atlético Grau 28 9 9 10 38 37 1 36 12 Los Chankas 26 9 8 9 36 45 -9 35 13 Sport Boys 29 7 8 14 34 43 -9 29 14 Juan Pablo II * 27 7 8 12 28 38 -10 29 15 Ayacucho FC 28 7 4 17 22 41 -19 25 16 Comerciantes Unidos 28 5 8 15 28 46 -18 23 17 UTC * 27 5 7 15 23 48 -25 22 18 Alianza Universidad 28 5 6 17 27 51 -24 21 19 Binacional * 18 4 6 8 20 33 -13 18

* Binacional fue excluido de la Liga 1, luego de que la FPF acatara la nulidad de la medida cautelar que devolvía al club juliaqueño a Primera División. Por lo tanto, todos sus partidos disputados en el Torneo Clausura quedaron anulados.

