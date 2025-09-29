Después de un fin de semana intenso, el Torneo Clausura no se destine y nuevamente tendremos una nueva jornada en la Liga 1 2025. Con Universitario de Deportes afianzado en la punta de la tabla de posiciones, esta fecha 12 pinta decisiva para ver si los cremas cederán terreno y sus escoltas empezarán a meterles presión. Revisa todos los detalles de los partidos y cómo se van moviendo las ubicaciones en el campeonato.
La fecha 12 comenzará el lunes 29 de septiembre con dos encuentros. El primer de ellos se disputará desde la 1:00 p.m. en el Estadio Municipal Germán Contreras Jara de Cajabamba, donde UTC hará de local frente a Los Chankas. El cuadro cajamarquino está peleando por no descender y necesita hacerse fuerte en casa para seguir sumando en su lucha por evitar perder la categoría.
El otro encuentro del lunes tendrá lugar en el Estadio Alberto Gallardo, donde Sporting Cristal recibirá a Ayacucho FC desde las 3:15 p.m. Los rimenses descansaron en la jornada pasada, por lo hay que recordar que en su último partido perdieron por 2-1 en su visita a Juan Pablo II; ahora no tienen margen de error y están obligados a vencer a los ‘Zorros’.
El martes 30 de septiembre tendremos tres partidos más en el calendario. A la 1:00 p.m. en la ‘Incontrastable’, Sport Huancayo recibirá a Alianza Universidad con la consigna de ganar en casa. Luego, desde las 3:15 p.m., Juan Pablo II College enfrentarán a ADT en su Complejo Deportivo ubicado en Chongoyape; los dirigidos por Santiago Acasiete quieren recuperarse de su última caída ante Ayacucho FC.
Posteriormente en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, Cusco FC chocará con Deportivo Garcilaso desde las 7:30 p.m. Los dorados siguen en la pelea por el Torneo Clausura y si quieren dejar atrás su última derrota a manos de Universitario, deben vencer al ‘Pedacito de Cielo’ en la ciudad imperial.
Los compadres tendrán acción el miércoles 1 de octubre. En primera instancia, Universitario visitará a Alianza Atlético desde las 6:00 p.m. en el Estadio Mansiche, buscando una nueva victoria. Luego, desde las 8:30 p.m. en el Estadio Alejandro Villanueva, Alianza Lima enfrentará a Atlético Grau; los íntimos están pasando por un mal presente y solo les sirve la victoria.
Cerrando esta décimo segunda jornada, tendremos un clásico del sur en el Estadio Monumental de la UNSA: el jueves 1 de octubre desde las 7:30 p.m., Melgar medirá fuerzas con Cienciano. Ojo, toma en cuenta que Sport Boys y Comerciantes Unidos serán los clubes que descansarán en esta fecha.
Partidos de la fecha 12 del Torneo Clausura 2025:
|FECHA
|HORA
|PARTIDO
|ESTADIO
|CANAL
|29/09
|1:00 p.m.
|UTC vs. Los Chankas
|Municipal Germán Contreras Jara
|L1 MAX
|29/09
|3:15 p.m.
|Sporting Cristal vs. Ayacucho FC
|Alberto Gallardo
|L1 MAX
|30/09
|1:00 p.m.
|Sport Huancayo vs. Alianza Universidad
|IPD de Huancayo
|L1 MAX
|30/09
|3:!5 p.m.
|Juan Pablo II vs. ADT
|CD Juan Pablo II College
|L1 MAX
|29/09
|7:30 p.m.
|Cusco FC vs. Deportivo Garcilaso
|Inca Garcilaso de la Vega
|L1 MAX
|01/10
|6:00 p.m.
|Alianza Atlético vs. Universitario
|Mansiche
|L1 MAX
|01/10
|8:30 p.m.
|Alianza Lima vs. Atlético Grau
|Alejandro Villanueva
|L1 MAX
|02/10
|7:30 p.m.
|Melgar vs. Cienciano
|Monumental de la UNSA
|L1 MAX
Descansan: Sport Boys y Comerciantes Unidos.
Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2025:
* Binacional fue excluido de la Liga 1, luego de que la FPF acatara la nulidad de la medida cautelar que devolvía al club juliaqueño a Primera División. Por lo tanto, todos sus partidos disputados en el Torneo Clausura quedaron anulados.
Tabla de posiciones acumulada de la Liga 1 2025:
