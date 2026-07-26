Liga 1 MAX transmitirá el choque entre Alianza Lima vs. Comerciantes Unidos EN VIVO y EN DIRECTO, tanto por diversas cableoperadoras como por su servicio de streaming en Liga 1 Play. Recuerda que este encuentro está programado para el domingo 26 de julio en el Estadio Municipal Juan Maldonado Gamarra, a partir de las 3:30 p.m. en Perú, Colombia y Ecuador; 4:30 p.m. en Bolivia, Chile y Venezuela; 5:30 p.m. en Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay; y 10:30 p.m. en España. Además de Liga 1 MAX y Liga 1 Play, podrás seguir todas las incidencias a través de la cobertura minuto a minuto de Depor.

¿Cómo ver Liga 1 MAX por Liga 1 Play para seguir Alianza Lima vs. Comerciantes?

Si L1 MAX transmite el partido entre Alianza Lima y Comerciantes, podrás verlo mediante Liga 1 Play. Solo debes ingresar a la plataforma con una suscripción activa, acceder a la transmisión en vivo y seleccionar el encuentro correspondiente.

¿Cómo ver Liga 1 MAX por cable para seguir Alianza Lima vs. Comerciantes?

La manera más tradicional de acceder a L1 MAX es mediante un operador de televisión por cable que incluya la señal dentro de su programación. De esta manera, podrás seguir el partido en vivo desde tu televisor.

¿Cómo ver Liga 1 MAX por internet para seguir Alianza Lima vs. Comerciantes?

Los aficionados también podrán disfrutar del encuentro mediante internet a través de Liga 1 Play, la plataforma oficial de streaming del campeonato. Solo necesitarás una conexión estable y una suscripción activa.

¿Cómo ver Liga 1 MAX desde el celular para seguir Alianza Lima vs. Comerciantes?

Quienes deseen seguir el compromiso desde un smartphone podrán descargar la aplicación de Liga 1 Play para Android o iPhone, iniciar sesión y acceder a la transmisión en vivo del partido.

¿Cómo ver Liga 1 MAX desde una tablet para seguir Alianza Lima vs. Comerciantes?

Las tablets también permiten acceder a la cobertura del encuentro mediante la aplicación oficial de Liga 1 Play, ofreciendo la posibilidad de seguir el partido desde cualquier lugar con conexión a internet.

¿Cómo ver Liga 1 MAX en Smart TV para seguir Alianza Lima vs. Comerciantes?

Los usuarios de Smart TV compatibles pueden instalar la aplicación de Liga 1 Play, iniciar sesión y acceder a la señal de L1 MAX para disfrutar del encuentro en una pantalla más grande.

¿Cómo ver Liga 1 MAX desde una PC o laptop para seguir Alianza Lima vs. Comerciantes?

Otra opción consiste en ingresar al sitio oficial de Liga 1 Play desde una computadora. Una vez dentro de la plataforma, podrás acceder a la transmisión en directo del compromiso.

¿Cómo ver Liga 1 MAX mediante un operador de TV para seguir Alianza Lima vs. Comerciantes?

Los usuarios que tengan contratado un operador que incluya L1 MAX podrán seguir el partido directamente desde el decodificador o mediante las aplicaciones y plataformas digitales disponibles con su servicio.

¿Cómo ver Liga 1 MAX en múltiples dispositivos para seguir Alianza Lima vs. Comerciantes?

Dependiendo del plan contratado, Liga 1 Play permite acceder al contenido desde distintos dispositivos, como celulares, tablets, computadoras y Smart TV. Así, los aficionados podrán elegir la forma más cómoda para seguir el duelo entre Alianza Lima y Comerciantes por la fecha 2 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026.

Alianza Lima visita a Comerciantes Unidos por el Torneo Clausura. (Video: Alianza Lima)