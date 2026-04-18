¿Dónde ver Alianza Lima vs. Cusco FC EN VIVO y EN DIRECTO? Mira la transmisión de este partido por la señal de L1 MAX (antes llamado Liga 1 MAX), canal con los derechos para todo el Perú, al cual podrás acceder por teleoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV y Best Cable. ¿Cuándo será el partido y a qué hora comenzará? Según la programación, este choque está pactado para este sábado 18 de abril desde las 8:00 p.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en España y Argentina). El encuentro entre Alianza Lima y Cusco FC se disputará en el Estadio Alejandro Villanueva. ¡No te lo pierdas!

Con Paolo Guerrero, Alianza Lima recibirá a Cusco FC. (Video: Alianza Lima)
Con Paolo Guerrero, Alianza Lima recibirá a Cusco FC. (Video: Alianza Lima)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

TAGS RELACIONADOS