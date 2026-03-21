Desde el Estadio Alejandro Villanueva (Matute), vs. se enfrentan EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | GRATIS | STREAMING por la , en el duelo válido por la octava jornada del Torneo Apertura. ¿Dónde pasan el partido gratis online? Para todo el territorio peruano, este enfrentamiento estará disponible en L1 MAX (antes Liga 1 MAX), que podrá ser visto por DIRECTV, Claro TV, WIN TV, Movistar TV y Best Cable. Toma en cuenta que no recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV. El choque se disputará este sábado 21 de marzo desde las 18:30 horas (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Argentina, Colombia, Chile, Paraguay, Uruguay y Brasil).

Liga 1 MAX transmite el partido entre Alianza Lima vs. Juan Pablo II. (Video: Alianza Lima)
Liga 1 MAX transmite el partido entre Alianza Lima vs. Juan Pablo II. (Video: Alianza Lima)
SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Experiencia en medios digitales, podcast, radio, coberturas periodísticas del fútbol peruano y análisis del acontecer deportivo nacional e internacional. Conocimientos avanzados de posicionamiento SEO y motores de búsqueda en páginas webs.

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