Este sábado 8 de agosto desde las 8:00 p.m. (horario peruano), Alianza Lima vs. Sport Boys chocaron por la Liga 1 2026. ¿Cómo se vio este partido? La transmisión estuvo a cargo de L1 MAX (anteriormente llamado Liga 1 MAX) para todo el territorio peruano, y en el extranjero por las plataformas digitales de L1 MAX, Claro Video, DGO, Movistar TV App, Fanatiz y Zapping. Ojo: Fútbol Libre TV es una señal pirata para este tipo de eventos y no la recomendamos. Por otro lado, el Estadio Nacional fue el escenario de este duelo y comenzó con dos horas más en Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, mientras que seis horas más en España. ¡Imperdible!

Previa del Alianza Lima vs. Sport Boys:

¿Cómo ver L1 MAX para seguir Alianza Lima vs. Sport Boys?

El partido entre Alianza Lima y Sport Boys por la fecha 4 del Torneo Clausura 2026 será transmitido EN VIVO por L1 MAX, señal oficial de la Liga 1. Los aficionados podrán seguir el encuentro tanto por televisión como mediante la plataforma oficial de streaming de L1 MAX.

¿Cómo ver Alianza Lima vs. Sport Boys por DIRECTV y DGO?

Los clientes de DIRECTV podrán sintonizar L1 MAX desde su servicio de televisión por suscripción. Asimismo, quienes cuenten con DGO podrán disfrutar de la transmisión en vivo desde celulares, tablets, computadoras y Smart TV compatibles.

¿Cómo ver L1 MAX por Movistar TV?

Los usuarios de Movistar TV podrán acceder a L1 MAX desde la parrilla de canales de su operador. Además, tendrán la posibilidad de seguir el encuentro mediante Movistar TV App, disponible para dispositivos móviles y computadoras.

¿Cómo ver L1 MAX por Claro TV y Claro Video?

Los clientes de Claro TV podrán disfrutar del partido si tienen L1 MAX incluido en su paquete de canales. Además, quienes cuenten con acceso a Claro Video podrán seguir la transmisión desde la plataforma, según los beneficios de su plan contratado.

¿Cómo ver Alianza Lima vs. Sport Boys por la plataforma L1 MAX?

La plataforma oficial de L1 MAX permitirá ver el partido en vivo desde cualquier lugar con conexión a internet. Solo será necesario iniciar sesión con una suscripción activa para acceder a la transmisión oficial.

¿Cómo ver L1 MAX desde el celular o una Smart TV?

Los aficionados podrán descargar la aplicación oficial de L1 MAX en dispositivos Android, iPhone, tablets y Smart TV compatibles para seguir el encuentro en alta definición desde cualquier lugar.

¿Qué necesito para ver Alianza Lima vs. Sport Boys?

Para acceder a la transmisión oficial del partido es necesario contar con una suscripción vigente a L1 MAX o con un plan de un operador autorizado, como DIRECTV, Movistar TV o Claro TV, que incluya el canal dentro de su programación.

¿En qué dispositivos puedo ver L1 MAX?

La transmisión de Alianza Lima vs. Sport Boys estará disponible en televisores, computadoras, laptops, celulares Android, iPhone, tablets y Smart TV. También podrá seguirse mediante DGO, Movistar TV App, Claro Video y la plataforma oficial de L1 MAX, de acuerdo con el servicio contratado.

Alianza Lima vs. Sport Boys se transmitirá por Liga 1 MAX por DIRECTV, DGO, Movistar TV, Claro Video y Best Cable. (Video: Sport Boys)