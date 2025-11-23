Desde Matute, vs. se ven las caras EN VIVO y EN DIRECTO por la , en el compromiso correspondiente a la fecha 19 del Torneo Clausura 2025. Según la programación de la Liga Profesional de Fútbol, el partido está pactado para las 3:00 p.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Argentina, Brasil y Uruguay) del domingo 22 de noviembre del 2025. La transmisión estará a cargo de L1 MAX (antes Liga 1 MAX) para todo el territorio peruano, mientras que en su versión digital se podrá ver por alternativas como DGO, Fanatiz y Claro Video. Recuerda que Depor te hará vivir el minuto a minuto, alineaciones, goles, estadísticas y todas las incidencias.

Liga 1 MAX EN VIVO, Alianza Lima vs. UTC en directo por internet gratis. (Video: L1 Max)
