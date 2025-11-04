A muchas horas de distancia, pero con la misma pasión que siempre demostró, Piero Quispe volvió a recordar los momentos que vivió con Universitario de Deportes. Hoy, viviendo el fútbol australiano, habiendo marcado ya su debut oficial en el Sydney FC, contó detalles de como fue su accidentado traspaso, respondiendo a los críticos de esta liga. Pero también resaltó las claves del tricampeonato de los ‘cremas’ del cual fue parte, siendo tajante sobre una fantasiosa posibilidad de que en algún momento Alianza Lima toque a su puerta.
Noticia en desarrollo...
TE PUEDE INTERESAR
- “Es el mejor DT que ha tenido la ‘U’”: la defensa de Corzo a Fossati y la duda del plantel sobre su futuro
- Santiago Acasiete rompe su silencio y cuenta su verdad: ¿por qué se fue a las manos con Cristhian Tizón?
- Hernán Barcos: su renovación en Alianza Lima, el consuelo de ser Perú 2 y su mensaje a la hinchada
- Final de la Copa Libertadores 2025: precios de locura para el Flamengo vs. Palmeiras en el Monumental
- Cristiano Ronaldo rumbo a los 1000 goles: todas las anotaciones de ‘CR7’ en clubes y Portugal