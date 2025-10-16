Desde el Estadio Alejandro Villanueva, vs. se ven las caras EN VIVO y EN DIRECTO por la , en el compromiso correspondiente a la fecha 14 del Torneo Clausura 2025. ¿A qué hora comienza? el partido está pactado para las 8:00 p.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Argentina, Brasil y Uruguay) del jueves 16 de octubre del 2025. ¿En qué canales se podrá ver? La transmisión estará a cargo de L1 MAX (antes Liga 1 MAX) para todo el territorio peruano, mientras que en su versión digital se podrá ver por DGO, L1 Play, Zapping, Fanatiz y Claro TV. Recuerda que Depor te hará vivir el minuto a minuto, alineaciones, goles, estadísticas y todas las incidencias.

Liga 1 MAX ENVIVO, para ver el partido entre Alianza Lima vs. Sport Boys se enfrentan por la Liga 1 2025. (Video: L1 MAX)
Liga 1 MAX ENVIVO, para ver el partido entre Alianza Lima vs. Sport Boys se enfrentan por la Liga 1 2025. (Video: L1 MAX)

TAGS RELACIONADOS