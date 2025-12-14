Liga 1 MAX transmite el partido entre vs. , válido por la final de los play-offs de vuelta de la , por el cupo de Perú 2. ¿Qué otros canales transmiten este partido? Liga 1 MAX es el único canal con derechos de televisación de este compromiso, el cual podrás seguirlo a través de teleoperadoras como DIRECTV, Claro TV y WIN TV, además de su versión de streaming en las plataformas de Liga 1 MAX, Fanatiz, Claro Video y DGO. El duelo está pactado para las 6:00 p.m. del domingo 14 de diciembre del 2025 y tendrá lugar en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega en Cusco.

Sporting Cristal vs Cusco FC por la Liga 1 | VIDEO: L1MAX
SOBRE EL AUTOR

Periodista deportivo egresado de la Universidad San Martín de Porres. Con experiencia en televisión, radio, medios digitales y prensa escrita. Ha trabajado en ATV, Latina, Radio Ovación y más, participando en coberturas de eventos nacionales e internacionales. Se ha desempeñado como reportero, redactor, panelista y creador de contenido digital.

