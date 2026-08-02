Este domingo 2 de agosto desde las 11:00 a.m. (horario peruano), Sporting Cristal vs. Juan Pablo II chocan EN VIVO y EN DIRECTO, por la Liga 1 2026. ¿Cómo ver este partido? La transmisión estará a cargo de L1 MAX (anteriormente llamado Liga 1 MAX) para todo el territorio peruano, y en el extranjero por las plataformas digitales de L1 MAX, Claro Video, DGO, Movistar TV App, Fanatiz y Zapping. Ojo: Fútbol Libre TV es una señal pirata para este tipo de eventos y no la recomendamos. Por otro lado, el Estadio Alberto Gallardo será el escenario de este duelo y comenzará con dos horas más en Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, mientras que seis horas más en España.

¿Cómo ver L1 MAX para seguir Sporting Cristal vs. Juan Pablo II?

El partido entre Sporting Cristal y Juan Pablo II por la fecha 3 del Torneo Clausura 2026 será transmitido por L1 MAX, canal oficial con los derechos de la Liga 1. La señal está disponible tanto por televisión por suscripción como en su plataforma oficial de streaming.

¿Cómo ver L1 MAX por DIRECTV y DGO?

Los clientes de DIRECTV podrán sintonizar L1 MAX desde su servicio de televisión satelital. Además, quienes cuenten con una suscripción a DGO podrán acceder a la señal en vivo desde celulares, tablets, computadoras y Smart TV compatibles.

¿Cómo ver L1 MAX por Movistar TV?

Los usuarios de Movistar TV también tienen acceso a L1 MAX dentro de su oferta de canales deportivos. El encuentro podrá verse tanto en los decodificadores del operador como mediante las opciones digitales habilitadas para sus clientes.

¿Cómo ver L1 MAX por Claro TV?

Los clientes de Claro TV que tengan contratado el canal L1 MAX podrán seguir en vivo el duelo entre Sporting Cristal y Juan Pablo II desde la televisión por suscripción. La disponibilidad puede variar según el plan contratado.

¿Cómo ver Sporting Cristal vs. Juan Pablo II por la plataforma L1 MAX?

La plataforma de streaming L1 MAX permitirá ver el partido en vivo desde cualquier lugar con conexión a internet. Solo es necesario contar con una suscripción activa e iniciar sesión para acceder a la transmisión oficial.

¿Cómo ver L1 MAX desde el celular, tablet o Smart TV?

Los aficionados podrán disfrutar del encuentro descargando la aplicación oficial de L1 MAX en dispositivos Android, iPhone, tablets y Smart TV compatibles. También podrán acceder desde navegadores web en computadoras.

¿Qué necesito para ver Sporting Cristal vs. Juan Pablo II por L1 MAX?

Para acceder a la transmisión oficial del partido basta con contar con una suscripción vigente a L1 MAX o con un plan de un operador autorizado, como DIRECTV, Movistar TV o Claro TV, que incluya el canal dentro de su programación.

Sporting Cristal vs. Juan Pablo II juegan por la Liga 1 2026. (Video: Sporting Cristal)